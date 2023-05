W okresie kwitnienia rzepaku najważniejszymi gospodarczo szkodnikami rzepaku są: słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik oraz pryszczarek kapustnik. Szkodniki te występują powszechnie i corocznie w różnym nasileniu. Jest to też okres wzmożonej aktywności pszczół i innych zapylaczy w tej roślinie.

Chrząszcze słodyszka rzepakowego opuszczają swoje kryjówki w glebie lub ściółce przy kilkudniowym wzroście temperatury powietrza do ok. 10°C, a następnie odbywają krótkie loty na pobliskie pola i łąki w poszukiwaniu żółto kwitnących kwiatów. Termin ich pojawienia się na plantacjach rzepaku ozimego jest zmienny w poszczególnych latach i zależy głównie od warunków klimatycznych – najczęściej przypada w okresie od połowy marca do końca kwietnia.



Główny nalot słodyszka poprzedzony jest lotem mniejszej liczby chrząszczy, które początkowo gromadzą się na brzegach pól. W okresie nalotu, który może trwać nawet kilkanaście tygodni, rośliny rzepaku ozimego i jarego mogą znajdować się w różnych stadiach rozwojowych – od fazy rozety do pełni kwitnienia.

Faza zielonego pąka najważniejsza

Największa szkodliwość chrząszczy ma miejsce w okresie rozwoju pąków kwiatowych rzepaku (faza „zielonego pąka”). We wczesnych fazach rozwojowych pąków uszkodzenia wywołane przez słodyszka są najbardziej istotne z punktu widzenia strat w plonie, ponieważ chrząszcze, chcąc dostać się do pylników, w całości je niszczą. W pąkach kwiatowych żerują także larwy słodyszka, lecz nie powodują istotnych gospodarczo strat. Rośliny rzepaku silnie opanowane przez słodyszka często opóźniają kwitnienie w wyniku uszkodzenia najwcześniej rozwijających się pąków wierzchołkowych.