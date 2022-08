Ochrona rzepaku przed chwastami bezpośrednio po siewie jest stosunkowo popularnym rozwiązaniem. Sprawdźmy możliwe kombinacje herbicydowe.







Zabiegi przedwschodowe są tańsze niż powschodowe.

Ochrona doglebowa wymaga odpowiedniego uwilgotnienia gleby.

Zabiegi przedwschodowe są tańsze

Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za ochroną doglebową - do 3 dni po siewie - jest ekonomika. Zabiegi przedschodowe są zazwyczaj znacznie tańsze (w zależności od wybranej kombinacji 160 - 250 zł/ha) aniżeli aplikacja powschodowa. Pozwalają także na szybką eliminację chwastów oraz rozładowanie spiętrzenia prac w późniejszym terminie (zabiegi nalistne są zazwyczaj wykonywane w fazie 3-4 liści, co zbiega się już często choćby z siewami zbóż). Dodatkowym problemem związanym z zabiegami nalistnymi jest wyrównanie plantacji. Niejednokrotnie - zwłaszcza w przypadku trudniejszych dla wschodów rzepaku warunków - plantacje są nierówne, część roślin znajduje się już w optymalnej dla zabiegu fazie BBCH, podczas gdy pozostałe są zbyt małe lub nawet dopiero wschodzą.

Oczywiście aplikacja powschodowa również ma swoje niepodważalne atuty. Sam dobór technologii musimy wykonać w oparciu o znajomość stanowiska jak i warunków polowych. Dla doglebówek szczególnie istotna jest odpowiednia wilgotność. Ta, w wielu regionach Polski, po silnych opadach w ostatnich dniach, nie powinna być problemem.

Chlomazon skuteczny, ale z rozwagą

Nierozłącznym elementem ochrony przedwschowej rzepaku jest chlomazon. Substancja ta jest pobierana generalnie przez korzenie, choć w pewnym stopniu rośliny mogą także „zaciągnąć” chlomaozn poprzez pędy. Według niektórych badań substancja może zostać także pobrana w minimalnym stopniu drogą nalistną, choć nie wszystkie źródła są w tym zakresie zgodne.

Pełna zgoda panuje natomiast co do tego, że absolutnie nie powinno podawać się pełnych dawek preparatów opartych o chlomaozn na słabszych stanowiskach. Z pewnością na lekkich ziemiach - przy zastosowaniu wyższych dawek tej substancji - na młodych roślinach rzepaku pojawią się znaczne przebarwienia. Liście rzepaku będą miały silną żółtą lub białą barwę. Zjawisko zażółcenia, tudzież bielenia rzepaku, jest przemijające, niemniej w przypadku silnych przebarwień musi minąć nawet kilka tygodni zanim rośliny powrócą do swojej naturalnej barwy. W tym czasie rzepak rozwija się wolniej. Prawdopodobieństwo pojawienia się przebarwień zwiększa się, jeśli po zabiegu występować będą obfite opady deszczu. W przypadku dużej ilości opadów również na ciężkich ziemiach możemy mieć do czynienia z bieleniem liści.

Dawka chlomazonu oscyluje w przedziale 72 - 120 g/ha. W przypadku preparatów opartych o 480 g substancji / l dawka 72 g odpowiada aplikacji 0,15 l/ha. To właśnie takiej dawki powinniśmy się trzymać aplikując produkt na słabsze stanowisko. Na rynku dostępne są także produkty działające w oparciu o 360 g chlomazonu / l. Wówczas minimalna porcja preparatu to 0,2 l/ha, a maksymalna 0,3 l/ha.

Chlomaoznu nie podajemy na plantacjach wysiewanych bardzo późno i w dodatku w przypadku niskich jak na sierpień / wrzesień temperatur.

Potrzebna optymalna wilgotność - doglebówki pobierane są przez korzeń

Sprawdzoną substancją do ochrony przedwschodowej jest petoksamid. Dawka substancji / ha to 1200 g (niemniej niż 1050 g). W przypadku produktów bazujących na bazie petoksamidu o zawartości 600 g w litrze, dawka preparatu nie powinna być niższa niż 1,75 l/ha (maksymalna 2l/ha). Petoksamid często spotykany jest w duecie z chlomazonem. To dość skuteczne i stosunkowo niedrogie rozwiązanie.

Doglebowo - poprzez pobranie drogą korzeniową i przez hipokotyl - działa również metazachlor. Ważnym aspektem praktycznym metazachloru jest możliwość podania substancji także w zabiegu powschodowym - wówczas jednak trzeba pamietać, że pobranie przez liścienie wynosi około 30%. Dawka substancji na hektar określana jest na 1000g (w przypadku większości produktów bazujących na metazachlorze w zawartości 500g/l to 2l/ha). Jako że jest to częsty komponent kombinacji herbicydowych w rzepaku warto zwrócić uwagę, iż nie zaleca się jego stosowania na tych samych polach częściej niż raz na 3 lata.

Komponentem kilkunastu produktów do ochrony bezpośrednio po siewie jest chinomerak. Wnika do roślin tak poprzez system korzeniowy, jak i liście (większość substancji wnika przez korzeń). Jako substancja towarzysząca stosowany jest też dimetachlor (wyjątkiem jest preparat Teridox 500 EC, gdzie substancja ta występuje „solo”). Ponadto w doglebowej ochronie rzepaku podawany może być chociażby napropamid czy pendimetalina. Druga z tych substancji spotykana jest czasami w mieszaninach z chlomazonem i petoksmidem lub chlomaoznem i metazachlorem. Co istotne - wszystkie te substancje w największym stopniu są pobierane przez system korzeniowy.

Przykłady ochrony herbicydowej rzepaku po siewie:

Command 480 EC 0,15- 0,25 l/ha + Butisan 500 SC 1,5 - 2l/ha (chlomazon, napropamid)

Command 480 EC 0,15 - 0,25 l/ha + Koban 600 EC 2l/ha (chlomazon, petoksamid)

Colzor Trio 405 EC 2,5 - 4 l/ha (dimetachlor, napropamid, chlomazon)

Butisan Star 416 SC 2,5 - 3l/ha (chinomerak, metazachlor)

Butisan 500 SC 1,5 l/ha + Colzor Trio 2l/ha (metazachlor, dimetachlor, napropamid, chlomazon)

Effector 360 CS 0,2 l/ha + Mezzo 500 SC 1,5 l/ha + Baristo 500 SC 1,5 l/ha

Wyższe dawki preparatów opartych o chlomazon stosujemy tylko na najcięższych ziemiach. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy podanie dawek 0,15 - 0,2 (w przypadku „480-ek”) oraz 0,2 - 0,25 („360-ki”).

Pamiętajmy, że dla pełnej skuteczności zabiegów przedschodowych wymagane jest odpowiednie uwilgotnienie (wszystkie substancje wyżej wymienione są generalnie pobierane przez system korzeniowy). Warto także dodać adiuwant, który pozwoli na lepsze rozprowadzenie substancji aktywnej w profilu glebowym.