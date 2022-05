Ochrona kłosa wymaga dużej wiedzy i precyzji działania. Trafienie w punkt, w którym zastosowana ochrona fungicydowa w terminie T-3 w pełni zapewni zdrowotność kłosa, jest pewnym ideałem ochrony chemicznej, do którego się dąży, ale często nie osiąga.

Zwielu powodów nie jest to tak łatwe do realizacji, gdyż szereg czynników wpływa na wyznaczenie w danym sezonie terminu wykonania zabiegu T-3. Każdy praktyk wie, że nie ma jedynego punktu, w który trzeba trafić. Powodem takiego podejścia jest to, że termin T-3 to nie tylko uwzględnienie fazy rozwojowej, w której należy zastosować środek grzybobójczy.

Ważnym czynnikiem w rozwoju grzybów są warunki pogodowe obejmujące temperaturę i wilgotność względną powietrza. Nie bez znaczenia jest to, czy gleba jest wilgotna lub sucha. Znaczenie ma wrażliwość odmiany na porażenie przez grzyby. Znaczną rolę odgrywają warunki agrotechniczne, sposób uprawy, płodozmian, żywienie składnikami pokarmowymi i to nie tylko makroskładnikami, ale też mikroskładnikami. Trafienie w punkt to też użycie nowoczesnych technik opryskiwania z zastosowaniem odpowiednich dysz, przy pomocy których dokładnie ciecz robocza pokrywa chronioną część rośliny. Celem podejścia do zabiegu w terminie T-3 jest w pierwszej kolejności ochrona kłosa. Całościowe, jak to się określa – holistyczne podejście do zabiegu T-3, pozwala w dużym przybliżeniu trafić w punkt, w którym uzyskać można najwyższą skuteczność zastosowanego w T-3 zabiegu opryskiwania przy użyciu fungicydu.

Grzyby, które zwalcza się w T-3

W związku z tym, że głównym celem zabiegu T-3 jest ochrona kłosa, zwrócić należy uwagę na następujących sprawców chorób. W pierwszej kolejności równorzędnej są to:

Fusarium spp. (fuzarioza kłosów);

Puccinia striiformis (rdza żółta).Następnie to:

Blumeria graminis

(mączniak prawdziwy zbóż i traw);

(mączniak prawdziwy zbóż i traw); Stagonospora nodorum

(septorioza plew);

(septorioza plew); Drechslera tritici-repentis (brunatna plamistość liści – objawy na kłosie).

Obecność chorób na kłosie powodowanych przez wymienione grzyby zawsze jest związana z istotnymi stratami w plonie i pogorszeniem jakości ziarna. Straty te mogą wynosić nawet do 50 proc. potencjalnego oczekiwanego plonu zbóż. Z praktyki wiadomo, że najbardziej obniżony jest plon pszenicy i pszenżyta, gdy na kłosach stwierdza się porażenie przez sprawców fuzariozy kłosów lub (i) rdzy żółtej.Choroby te występują w każdym sezonie wegetacyjnym. Fuzarioza kłosów obecna jest na wszystkich uprawianych gatunkach zbóż.

Rdza żółta

Rdza żółta to choroba obserwowana głównie na pszenicy i pszenżycie. Porażenie kłosów przez sprawców tych chorób następuje w przypadku fuzariozy kłosów, gdy gleba jest wilgotna i jest ciepło, a jednocześnie występują w czasie kłoszenia opady, które nie muszą być obfite. W takich warunkach dochodzi do epidemicznego wystąpienia fuzariozy kłosów. Podobnych warunków potrzebuje sprawca rdzy żółtej, aby porazić kłosy podatnych odmian pszenicy i pszenżyta. Sprawcy wymienionych chorób rozwijać mogą się praktycznie niezależnie od występujących warunków. Stwierdzić tak można, ponieważ fuzariozę kłosów powodować może wiele gatunków grzybów należących do rodzaju Fusarium. Przykładowo są to Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum itp. Chorobę to powoduje też Microdochium nivale, grzyb o bardzo podobnej biologii co grzyby rodzaju Fusarium. Oczywiście, najlepiej rozwijają się w warunkach podanych wcześniej jako grupa patogenów powodujących fuzariozę kłosów, ale każdy z tych gatunków ma optima rozwojowe różniące się od siebie.

Rdza żółta to choroba pojawiająca się, gdy jest wilgotno i chłodno, ale w ostatnich latach pojawiły się rasy tego grzyba (P. striiformis), które zdolne są do porażania kłosów pszenicy i pszenżyta w warunkach, w których rolnicy nie spodziewają się wystąpienia choroby na kłosach. Potwierdzono, że P. striiformis powodujący rdzę żółtą na kłosach ma niebezpieczne rasy (dla pszenicy rasa Warrior, rasa Kranich, a dla pszenżyta rasa Triticale agressiva), które mogą porażać w ekstremalnych warunkach. Są w stanie porazić rośliny, gdy temperatura powietrza zbliża się do 25°C, czyli w warunkach, w których większość patogenów jest nieaktywna. Wskazuje to na fakt, że rasy te są termofilne. Jest to niebezpieczne, ponieważ ostatnie lata każą przypuszczać, że ocieplenie klimatu jest rzeczywistością i każdy grzyb patogeniczny termofilny jest potencjalnie niebezpieczny dla plantacji zbóż.

Zaleca się stosowanie ochrony przed grzybami powodującymi choroby kłosa, gdy zboża osiągną fazę rozwojową BBCH 51-59 (początek kłoszenia do końca kłoszenia). W pszenicy niektóre środki zarejestrowane do stosowania w terminie T-3 mają przedłużoną możliwość stosowania do BBCH-71 lub BBCH-75 (dojrzałość wodna lub mleczna ziarna).

Rozróżnianie fuzariozy kłosów od rdzy żółtej

Aby dokładnie określić czas zabiegu, potrzebna jest znajomość pierwszych objawów, jakie powodują na kłosie sprawcy fuzariozy kłosów, oraz znajomość objawów rdzy żółtej na kłoskach i plewach. Utrudnieniem jest to, że objawy tych chorób, gdy obserwuje się kłos, są podobne do siebie. Są jednak różnice, dzięki którym z dużą precyzją można rozpoznać i potwierdzić, że jest to fuzarioza kłosów, a nie rdza żółta. Podobieństwa to zmiana barwy porażonych plew na kłoskach, niekiedy pierwsze zmiany na plewach to pojawienie się na zielonych kłosach plew o barwie szarozielonej lub żółtozielonych. Niekiedy taką barwę przyjmują całe kłoski. Gdy zauważy się takie zmiany, należy użyć lupy i obejrzeć dokładnie plewy i kłoski. Najlepiej pobrać zmieniony kłosek, pobrać plewę i dokonać mikroskopowej obserwacji, używając do tego lupy np. o powiększeniu 5x.

Dzięki temu oglądając kłoski i plewy, można zauważyć strukturę grzyba, który powoduje chorobę kłosa (oznaki etiologiczne). Porażenie przez Fusarium spp. najczęściej objawia się obecnością sporodochiów w postaci wałeczków na obrzeżach plewy, ich barwa może być pomarańczowa lub bladocielista, widoczna też jednocześnie jest grzybnia o barwie białej, kremowej lub bladoróżowej. Oglądając wewnętrzną stronę plewy, widoczna może być luźna grzybnia lub lśniąca pobrunatniała powierzchnia. Zupełnie odmiennie pojawia się sprawca rdzy żółtej – P. striiformis. Oznak grzyba należy szukać głównie po wewnętrznej stronie plewy. Gdy zauważy się żółtopomarańczowe lub pomarańczowe struktury, które tworzą uredospory grzyba wyglądające jak pomarańczowy pył rozrzucony na powierzchni wewnętrznej plewy w formie maleńkich skupisk, to uzyskuje się dowód, że kłos porażony jest przez sprawcę rdzy żółtej. Przy silnym wystąpieniu choroby pomarańczowe struktury widoczne mogą być po bokach plew i na powierzchni porażonych kłosków.

Oglądając plantację porażoną przez grzyb powodujący rdzę żółtą za pomocą np. drona, można zauważyć, że choroba ta początkowo objawia się obecnością placowo występujących roślin, które są lekko zahamowane we wzroście. Chore rośliny są kilka centymetrów krótsze w porównaniu do roślin nieporażonych. Przy fuzariozie kłosów choroba występuje prawie równomiernie na całej powierzchni plantacji i rośliny nie ulegają skróceniu.

Jaka substancja czynna w T3?

Ułatwieniem w zwalczaniu opisywanych sprawców chorób jest to, że wiele takich samych s.cz. zastosowanych w terminie T-3 skutecznie zwalczać może sprawców fuzariozy kłosów i grzyba powodującego rdzę żółtą. Najczęściej stosuje się s.cz. z grupy chemicznej: triazole, karboksyamidy i dodatkowo ograniczające fuzariozę kłosów strobiluryny. Stosowane w terminie T-3 triazole to przykładowo: mefentriflukonazol, protiokonazol, metkonazol, tebukonazol, z kolei karboksyamidy to np.: benzowindyflupyr, pentiopyrad, izopirazam, a strobiluryny to: azoksystrobina, piraklostrobina. Wykonanie zabiegu w terminie T-3 oprócz rdzy żółtej oraz fuzariozy kłosów pozwala na zwalczanie również występujących w tym czasie chorób, m.in. takich, jak: septorioza plew czy czerń zbóż.

W opinii autorów korzystne jest stosowanie w terminie T-3 fungicydów dwuskładnikowych lub tworzenie (na własną odpowiedzialność) mieszanin fungicydów w celu zwiększenia do zabiegu ilości s.cz. Układowe działanie zastosowanych środków ma znaczenie, ponieważ nie mamy wiedzy, czy w utajeniu grzyb już się rozwija. Stosowanie dwóch i więcej s.cz. to też element strategii antyodpornościowej, w której zwracać trzeba uwagę na to, aby wielokrotnie pojedynczo nie stosować tej samej s.cz. Zachęcamy do wykonywania w precyzyjnym czasie zabiegu T-3, bo dzięki temu ubezpieczamy swoje koszty, które włożyliśmy w to, aby zboże wydało plon.