Ocieplenie uaktywniło szkodniki i gryzonie – co mówią komunikaty fitosanitarne?

Kilka dni temu pik temperatury jaki notowaliśmy pobudził do aktywności szkodniki. Sygnały dochodziły głównie z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Najbliższe dni przyniosą kolejne ocieplenie, a to oznacza, że problem powróci na pola.

W przypadku chowaczy łodygowych w wielu miejscach został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, co oznacza że w celu ochrony rzepaku przed uszkodzeniami należy wykonać zabieg ochrony.

Prześledźmy co mówią na ten temat komunikaty fitosanitarne publikowane przez Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

26.03.2021 – Winna Góra

W żółtych naczyniach umieszczonych w uprawach rzepaku ozimego odnotowano masowy nalot chowacza brukwiaczka (Ceutorhynchus napi) w liczebności przekraczającej próg szkodliwości (10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni).

26.03.2021 – okolice Kórnika (Wielkopolska)

Masowy lot chowacza czterozębnego. W ciągu kilku godzin do jednego żółtego naczynia przyleciało ponad 40 osobników tego gatunku. Próg szkodliwości dla tego gatunku to 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

W Wielkopolsce na wielu plantacjach dominuje chowacz czterozębny Fot. IOR-PIB

29.03.2021 – powiat grodziski, województwo wielkopolskie

Na uprawach pszenicy ozimej zauważono pierwsze chrząszcze skrzypionki zbożowej.

O licznych pojawach chowaczy łodygowych informują także komunikaty opublikowane przez firmę PROCAM.

29 marca PROCAM

Na dzień dzisiejszy w żółtych naczyniach mamy przewagę wyłapywanych chowaczy brukwiaczka z niewielką ilością chowacza czterozębnego oraz zdarzają się śladowe ilości słodyszka rzepakowego.

27 marca licznie pojawiły się także chowacze na plantacjach w woj. kujawsko-pomorskiego.



W wielu miejscach progi ekonomicznej szkodliwości w przypadku chowaczy łodygowych zostały przekroczone Fot. A. Kobus

Jeśli zdecydujecie się na wykonanie zabiegu zwalczania chowaczy, pamiętajcie aby uczynić to zanim samice złożą jaja. Dostępne substancje czynne (pyretoridy, fosmet) nie działają systemiczne, więc nie zwalczą szkodnika kiedy ten wgryzie się już do łodygi rzepaku. Jeśli zaplanujecie zabieg na najbliższe dni, pamiętajcie także, że pyretroidy działają skutecznie w temperaturze poniżej 20 st. C, a miejscami na polach może zostać taka temperatura przekroczona. Co również ważne w łanach, na miedzach kwitną już niektóre gatunki chwastów, które odwiedzają pszczoły, a zatem najlepiej zabieg wykonać wieczorem, po ich oblocie.

Na plantacjach uaktywniły się także gryzonie, warto również zwrócić uwagę na skalę uszkodzeń.

W zeszłym sezonie problemem były gryzonie, w tym roku również są one widoczne, warto ocenić skalę uszkodzeń, (zdjęcie: woj. wielkopolskie). Fot. A. Kobus

Gryzonie są również aktywne w zbożach Fot. A. Kobus

A jak sytuacja wygląda u Was? Piszcie w komentarzach.