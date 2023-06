Na presje fuzarioz ma wpływ wiele czynników. W jakich okolicznościach należy spodziewać się zwiększonego ryzyka nadmiernego rozwoju tej groźnej choroby kłosów?

Fuzarioza kłosów to choroba zbóż o dużym znaczeniu gospodarczym. Stanowi zagrożenie dla wszystkich gatunków zbóż, jednak największe szkody powoduje w pszenicy zwyczajnej i pszenicy twardej. Za jej pojawienie się odpowiedzialnych jest wiele gatunków grzybów z rodzaju Fusarium. Objawy jednak przez nie wywołane są dość podobne do siebie i wizualnie trudno w warunkach polowych wskazać, z jakimi mamy do czynienia. Możemy tego dokonać za sprawą specjalistycznych badań laboratoryjnych. Udział poszczególnych gatunków Fusarium różni się w zależności od roku i panujących w nim warunków pogodowych czy fazy rozwojowej rośliny. Na jednym żywicielu może rozwijać się kilka gatunków jednocześnie. Co najważniejsze, każdy z nich wytwarza groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt mykotoksyny (tab. 1). Dlatego pojawienie się tej choroby na kłosach najczęściej związane jest ze spadkiem jakości produkowanego ziarna i zanieczyszczeniem go tymi toksynami.

Od czego zależy presja fuzarioz?

To bardzo złożone zagadnienie. Ich częstotliwość oraz presja zależą w dużej mierze od regionu uprawy. Generalnie można przyjąć, że zwiększone nasilenie choroby zazwyczaj notuje się w regionach i w sezonach o większych opadach i na stanowiskach z żyzną glebą, długo utrzymującą wilgoć. Potwierdzeniem tego są wyniki obserwacji przeprowadzonych przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Instytutu Ochrony Roślin w latach 2020-2022. W okresie tym dokonano analizy stopnia porażenia kłosów zbóż w poszczególnych regionach. Zostały one zaprezentowane w formie posteru na tegorocznej 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu (...).