W ostatnim czasie groch i łubiny wracają do łask. Pozwalają zaoszczędzić na nawożeniu azotowym, pozostawiają bardzo dobre stanowisko, jednak są narażone na zachwaszczenie. Czym można zwalczać chwasty w tych uprawach?

Powoli zbliżają się terminy siewu bobowatych, w tym grochu i łubinów.

Gatunki te zyskują w ostatnim czasie na popularności dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na nawożenie azotowe, a także pozostawianiu bardzo dobrego stanowiska pod rośliny następcze.

Dla rolników niemających doświadczenia z ich uprawą problematyczne może być jednak odchwaszczanie stanowiące największe wyzwanie w uprawie bobowatych.

W tym artykule przedstawiamy porady dotyczące odchwaszczania wraz z wykazem substancji aktywnych.

Warto uprawiać bobowate grubonasienne

W kontekście nowego Krajowego Planu Strategicznego pożądany jest udział bobowatych w płodozmianie. Nie bez znaczenia jest przede wszystkim wiązanie azotu w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, dzięki czemu możliwa jest oszczędność na drogim nawożeniu mineralnym tym pierwiastkiem. Do tego w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą rodzime bobowate grubonasienne mogą stanowić cenne źródło paszy białkowej.

Groch i łubin w symbiozie z pożytecznymi bakteriami

Groch czy łubin wyróżniają się na tle innych roślin uprawnych zdolnościami symbiozy z pożytecznymi bakteriami. To właśnie one, żyjąc w brodawkach korzeniowych, wiążą azot z atmosfery i przekształcają go w formę przyswajalną dla roślin. Po obumarciu brodawek bakterie przedostają się do gleby, dlatego też przy regularnej uprawie któregoś gatunku z rodziny bobowatych na danym stanowisku spada konieczność szczepienia bakteriami.