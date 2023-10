W zbożach ozimych możemy jak najbardziej odchwaszczać plantacje zaraz po siewie. Większość jesiennych herbicydów wykazuje działanie doglebowe i nalistne, ale są i takie, które dedykowane są przede wszystkim do aplikacji przedwschodowych.

Aplikacja „doglebówek” jest szczególnie polecana przy późnych siewach, kiedy nie ma już czasu na oczekiwanie na wschody zbóż

Aplikacja doglebowa praktycznie we wszystkich kombinacjach zwalcza miotłę zbożową oraz określoną gamę chwastów dwuliściennych

Prosulfokarb + DFF po siewie

Odchwaszczanie doglebowe zbóż ozimych, a w zasadzie chodzi tu o stosowanie herbicydów bezpośrednio po siewie, nie jest szczególnie popularne. Gdyby brać pod uwagę jesienne herbicydy zbożowe w ujęciu całościowym to fakt jest taki, że przynajmniej po części zawsze wykonujemy zabiegi doglebowe. Specyfika działania substancji aktywnych dedykowanych do jesiennego odchwaszczania predestynuje je bowiem zarówno do aplikacji doglebowych, jak i nalistnych. Większość substancji wykazuje bowiem działanie obustronne – tak doglebowe, jak i nalistne.

Niemniej rzadko stosowany jest zabieg bezpośrednio po siewie. Programy ochronne dają nam jednak takie możliwości. Rzecz jasna potrzebne jest wówczas dobre uwilgotnienie gleby. Aplikacje tuż po siewie zyskują jednak na znaczeniu w przypadku późnych siewów. Wówczas nie mamy już często czasu na oczekiwanie na wschody, a nie chcąc przesuwać całej ochrony herbicydowej na wiosnę taki zabieg jest wówczas konieczny.

Jesienią możemy podać zaraz po siewie prosulfokarb. Substancję te znajdziemy m.in. w preparatach Boxer 800 EC, Krum, Roxy 800 EC). Maksymalna dawka preparatów opartych o czysty prosulfokarb to 3l/ha (2400 g substancji). Produkty te aplikujemy bezpośrednio po siewie, a najpóźniej w fazie 3 liści. Prosulfokarb radzi sobie z miotłą zbożową oraz wybranymi chwastami dwuliściennymi.

Nieco szersze działanie wykazuje np. preparat Boxer Evo, który skonstruowany został w oparciu o prosulfokarb i diflufenikan. Ten produkt możemy stosować również zaraz po siewie w maksymalnej dawce 4l/ha.

Rozwiązanie oparte o DFF oraz prosulfokarb możemy także skomponować sami. Ważne wówczas, by dawka diflufenikanu nie była niższa niż 50g substancji aktywnej/ha, a prosulfokarb podajemy w dawce minimum 1600 – 2000 g/ha.

Unikatowe substancje doglebowe – flurochloridon oraz pikolinafen

Do dwóch dni po siewie można aplikować flurochloridon (zawart w preparatach Racer 250 EC oraz Vernal 250 EC). Substancja ta zwalcza miotłę zbożową oraz część chwastów dwuliściennych, jednakże nie jest w żadnym wypadku kompleksowa. Jest to w istocie jedyny substancja jesienna, która aplikowana w zbożach może być tylko bezpośrednio po siewie.

Dość unikatową substancją jest także pikolinafen. Na polskim rynku znajdziemy go w herbicydach takich jak Pico, Picona oraz Pontos. Pikolinafen stosowany może być tak „solo”, jak i w duecie. I tak w preparacie Picona rejestracja pozwala na stosowanie od fazy szpilkowania (pikolinafen + pendimetalina), natomiast produkt Pontos (pikolinafen + flufenacet) może być aplikowany bezpośrednio po siewie.

Stosując rozwiązania doglebowe trzeba się niejednokrotnie przygotować na technologię dwuzabiegową - jesień + wiosna. W przypadku ochrony plantacji zakładanych we wczesnych terminach pamiętać musimy o tym, że jesień jest cieplejsza i dłuższa niż jeszcze kilkanaście lat temu. To oznacza, że i chwasty mają znacznie szersze okno kiełkowania i wchodów. Dlatego też aplikacja doglebowa może „nie dotrzymać” ochrony do wiosny. Wówczas możliwa jest konieczność zabiegu poprawkowego, przy czym będzie on raczej ukierunkowany na konkretne chwasty dwuliścienne. Tu najważniejsza jest znajomość danego pola i banku nasion chwastów. Część wszak lubi "wyskakiwać" późną jesienią bądź na przedwiośniu.

Niemniej aplikacja doglebowa pozwala „kupić święty spokój” . Jeśli nawet korekta będzie wymagana to raczej nie zajdzie konieczność bardzo wczesnej wiosennej aplikacji spowodowanej zaawansowanymi fazami rozwojowymi chwastów, które mogą zagłuszać bardzo szybko roślinę uprawną.

Aplikacja doglebowa jest czasem dobrym wyborem na stanowiskach mokrych, kiedy jesienne prace wykonywane są tylko w określonych okienkach czasowych umożliwiających wjazd na pole. Tak jak już wspominaliśmy wart rozważenia zabieg bezpośrednio po siewie jest także w przypadku późnych siewów.

Dodajmy jeszcze, że oprócz wymienionych tu substancji działanie w znacznej mierze doglebowe wykazują także inne substancje jesienne, jak chociażby chlorotoluron czy penoksulam. Większość substancji jesiennych ma jednakże rejestrację do stosowania już po wschodach, tj najwcześniej od fazy szpilki (BBCH 11).