Miotła zbożowa wytworzyła stosunkowo dużo uodpornień na herbicydy. Jak podejść do jej zwalczania wiosną?

Zabieg jesienny pewniejszy

Przede wszystkim wiedząc, że na plantacji mamy do czynienia z miotłą odporną na wybrane grupy herbicydów, zabieg chwastobójczy powinien zostać wykonany jesienią. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie było możliwości takiej aplikacji to oczywiście nie mamy wyjścia - pozostaje nam zabieg wiosenny, a clue tematu sprowadza się do tego, by dobrać jak najlepszą substancję czynną do eliminacji niepożądanej rośliny.

Dlaczego w przypadku stwierdzenia udopornień lepiej wykonać aplikację herbicydu jesienią? Miotła zbożowa jak dotąd wytworzyła znacznie mniej udopronień na stosowane w tym okresie substancje. Wiosną mamy znacznie mniejsze pole manewru. Dodajmy w tym miejscu, że sami - bez badań laboratoryjnych - nie jesteśmy w stanie ocenić czy mamy do czynienia z miotłą odporną. Jednak na podstawie obserwacji z kilku lat możemy mieć takie podejrzenia, jeśli co roku po zabiegu herbicydowym pojawiały się problemy, tzn zwalczanie miotły nie było satysfakcjonujące - na polu pozostawały pojedyncze egzemplarze bądź nawet duża liczebność tego chwastu, ewentualnie pomimo chwilowego zatrzymania ruszył on ponownie z wegetacją.

Uodpornienia są problemem niemal w każdym regionie

Wspomnijmy krótko o historii problemów związanych ze zwalczaniem miotły. Za pierwszy odnotowany przypadek uodpornienia miotły zbożowej przyjmuje się 1994 r (Szwajcaria). Z biegiem lat problem uodpornień pojawił się także w innych krajach europejskich, w tym również w Polsce.

Najczęściej wśród odpornych biotypów miotły pojawia się ta odporna na inhibitory ALS. Niemniej pojawiły się także uodpornienia na herbicydy z grupy ACCazy oraz inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Jak to wygląda w Polsce? Najwięcej uodpornień pojawiło się w dwóch regionach - na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Badanie przeprowadzone niemal dekadę temu wskazywały raczej pojedyncze ogniska odporności (poza Warmią), obecnie na terenie kraju mamy już całe regiony, gdzie problem udopornienia miotły zbożowej urósł w znaczący sposób. Co prawda badania są z 2018 r, natomiast na ten moment możemy mieć do czynienia z jeszcze większą skalą problemu. Co prawda coraz częściej wykonujemy ochronę herbicydową w oziminach jesienią, co przełamuje zjawisko odporności (inne substancje), ale jednak przerwanie uodpornienia trwa latami.

Miotła zbożowa odporna m.in. na herbicydy z grupy inhibitorów ALS stanowi duży problem zwłaszcza na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku.

Jakie substancje jeśli mamy podejrzenie odporności?

W zbożach ozimych najwięcej uodpornień miotła wytworzyła w stosunku do jodosulfuronu metylosodowego. Na kolejnym miejscu jest piroksysulam. Są to bardzo dobre substancje czynne, ale z zastrzeżeniem, że nie są kierowane na biotypy uodpornione na inhibitory ALS. W przypadku podejrzenia obecności na plantacji uodpornionej miotły warto sięgnąć po pinoksaden (np. Axial 50 EC) lub fenoksaprop -p - etylu (m.in. Fenoxinn 110 EC). Na obie substancje miotła zbożowa wytworzyła znaczniej mniej odporności. Przy czym należy pamiętać, że pinoksaden może być stosowany w znacznie niższych temperaturach, a fenorsaprop-p-etylu radzi sobie lepiej od 10°C. Dobrym rozwiązaniem będzie też połączenie pionoksadenu z piroksysulamem (Avoxa 50 EC) - bardzo dobre zwalczanie chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych przy dwóch odmiennych mechanizmach działania. Jednocześnie obie substancje mogą być podawane w niższych temperaturach - już przy 5°C.