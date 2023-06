Wraz z wybudowaniem nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Eschbach, Corteva Agriscience poszerza swoje możliwości w zakresie tworzenia kolejnych innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań przeznaczonych głównie dla europejskich rolników. Jakich nowości możemy wkrótce się spodziewać?

W dniach 19-21 czerwca odbył się międzynarodowe spotkanie prasowe, zorganizowane przez Corteva Agriscience mające na celu przybliżenie zakresu działalności nowo wybudowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Eschbach.

Zwiedzanie centrum było połączone z przedstawieniem przez firmę najnowszych projektów badawczych i doświadczeń polowych. W ten sposób chce firma dać przykład swojego aktywnego zaangażowania w rozwój europejskiego zrównoważonego rolnictwa.

Uruchomienie placówki będzie impulsem do rozwoju innowacji w całym regionie EMEA.

Centrum Badawczo-Rozwojowego w Eschabch jest położone przy granicy francusko-niemieckiej. To kluczowa lokalizacja dla całego starego kontynentu. Położenie jednostki badawczej pomiędzy regionami południowymi a północnymi daje możliwości przeprowadzenia prób polowych praktycznie dla wszystkich gatunków jakie są uprawiane w Europie.

Nowy obiekt, oddany do użytku w 2022 r. Inwestycja ta pochłonęła prawie 6 mln euro. Obiekt jest energooszczędny i neutralny emisyjnie, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience

Centrum łączy trzy działy badawczo-rozwojowe, które są skoncentrowane na opracowywaniu odmian roślin uprawnych bardziej odpornych na stres i zmiany klimatu, wykorzystaniu biologii molekularnej i badań genetycznych do wspierania badań czystości odmianowej materiału siewnego oraz opracowywaniu środków ochrony roślin zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowa konferencja prasowa miała na celu przybliżenie zakresu działania nowo otwartego Centrum Badawczo Rozwojowego w Eschbach Fot. A. Kobus

Nowoczesne laboratoria, najnowsze technologie oceny

Corteva chce wspierać rolników w coraz trudniejszych czasach i chce sukcesywnie im dostarczać nowe rozwiązania. Dlatego w nowo wybudowanym centrum badawczo rozwojowym w Eschbach wykorzystuje się najnowsze technologie w celu przyspieszenia weryfikacji prób laboratoryjnych lub polowych.

Corteva wykorzystuje sekwencjonowanie DNA i możliwości molekularne biologii molekularnej do badań nad ochroną upraw. W Eschbach znajduje się nowoczesne laboratorium genotypowania wspierające badanie czystości nasion w konwencjonalnych programach hodowlanych dla wszystkich upraw w regionie EMEA. Wykorzystuje się tu także biologię molekularną do zrozumienia zjawiska odporności na dostępne substancje czynne. Na miejscu są nowoczesne chromatografy i spektroskopy i innego sprzętu najwyższej światowej klasy. Wszystko po to, aby prace badawcze stały się jak najbardziej precyzyjne oraz postępowały możliwie jak najszybciej.

Tworzenie nowych środków ochronnych roślin nigdy nie było tak trudne

Spotkanie w Eschbach to była także świetna okazja, by w szerokim gronie dyskutować o najbardziej palących problemach z jakimi muszą się zmierzać obecnie europejscy rolnicy. Corteva chce dostarczać rozwiązania na ten dynamicznie zmieniający się stan chociażby w zakresie dostępności substancji czynnych, tworząc nowe, dopasowane do zmian produkty.

Jak mówił dr Andreas Huber, Integrated Field Sciences Leade, Corteva Agriscience stworzenie nowej substancji czynnej do proces bardzo żmudny i trwający ponad 10 lat. Ze 100 mln molekuł możliwych do wykorzystania, zaledwie kilka ma szanse stać się bazą dla nowych środków ochrony roślin. Reszta przechodzi przez sito.

Dr Andreas Huber, Integrated Field Sciences Leade, Corteva Agriscience Fot. A. Kobus

Jak tłumaczył dalej, taką molekułę najpierw należy poznać, ustabilizować chemicznie, dokładnie sprawdzić jej bioaktywność, wyznaczyć poziom toksykologiczny. Kolejnym ważnym krokiem jest sprawdzenie jej pod kątem złożonych regulacji prawnych. Nie da się wprowadzić żadnej nawet najbardziej obiecującej substancji, jeśli nie będzie ona zgodna z obowiązującymi przepisami.

I co równie ważne nowa substancja musi odpowiadać na najważniejsze wyzwania w ochronie roślin w kolejnej dekadzie. Jeśli to jest spełnione przechodzi się do doświadczeń polowych. Wychodzi się wówczas z laboratoriów oraz szklarń i przeprowadza badania w warunkach polowych. Te zazwyczaj szybko weryfikuje kandydata pod kątem przydatności w ochronie. Sprawdzenie skuteczności, bezpieczeństwa ochrony, wyznaczenie minimalnej dawki itp. to kolejne etapy pracy z nową substancją czynną. Jest to długa i mozolna praca, która na każdym etapie niesie ze sobą duże ryzyko nieprzejścia przez "sito" ograniczeń nałożonych chociażby przez nowe regulacje prawne.

Redukcja objętości stosowanych środków ochrony roślin

Jak dalej mówił dr Huber firmy fitofarmaceutyczne muszą jako pierwsze dostosować się do zmian regulacyjnych oraz wyzwań klimatycznych.

Ważnym kierunkiem w ochronie roślin zgodnym z Zielonym Ładem osiągniętym przez Corteca Agriscience jestredukcja objętości wprowadzanej substancji czynnej do środowiska. Przykładowo dawka glifosatu wynosi około 1000 g/ha, 2-4 D – 500g/ha, dikamby500g/ha, a dawka niedawno wprowadzonej na rynek Arylexu to zaledwie 5-10g/ha.

- Od czasu opracowania i wprowadzenia na rynek fluroksypyru w połowie lat 80., następnie florasulamu pod koniec lat 90. i wreszcie Arylex active w 2017 r., Corteva Agriscience wyznaczyła standardy branżowe w zakresie zwalczania chwastów przy jednoczesnym ograniczeniu ilości herbicydów do minimum - mówiła Aleksandra Stępień Corteva Agriscience.

Aleksandra Stępien, Corteva Agriscience, Polka pracująca w Centrum R&D w Eschbach Fot. A. Kobus

Corteva zapowiada wysyp nowości

Ważną substancją czynną, która czeka na zatwierdzenie jest Rinskor. Powinna być ona dostępna na polskim rynku za około 2-3 lata. Herbicyd na jej bazie przeznaczony będzie w pierwszej kolejności do stosowania w buraku cukrowym. Jego dawka będzie wynosiła zaledwie 10-30g. To kolejny przykład jak redukcja dawki s.cz./ha to ważne zobowiązanie firmy wobec realizacji nowych bardziej przyjaznych środowiskowo celów.

Rinskor to będzie nowa substancja czynna do stosowania w odchwaszczaniu buraka cukrowego Fot. A. Kobus

Kolejne lata to będzie rozwój produktów opartych na takich substancjach czynnych jak: Adavelt active, Haviza active, Inatreq active, Jemvelva active, Qalcova active. Corteva będzie w najbliższych czasach opracowywać nowe preparaty na ich bazie oraz zdobywać kolejne rynki oraz rejestracje w poszczególnych krajach.

O wybranych projektach badawczych jak również innowacyjnych metodach przedstawionych w Eschbach przeczytanie w kolejnych wpisach na farmer.pl. Poniżej przedstawiamy, krótką video relację z tego wydarzenia.