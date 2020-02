Ogromne straty z powodu żerowania łokasia garbatka - jak z nim walczyć?

Lustracja planacji – od tego należy zacząć prace na polu. Może się bowiem okazać, że uprawa niestety nadaje się do przesiewu. Powodem takiego stanu może być żerowanie larw łokasia garbatka. Czym przesiewać, jak radzić sobie z problemem? Na te ważne pytania odpowiada szczegółowo dr hab. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin PIB i zapowiada, że problem może się powtarzać.

Odezwał się do nas rolnik z województwa pomorskiego, który zaniepokoił się bardzo złym stanem plantacji pszenżyta ozimego. Po wnikliwych obserwacjach okazało się, że zboże to zaatakował łokaś garbatek.

Pisaliśmy o nim już wcześniej w poniższym tekście.

A także napisaliśmy, że tak naprawdę nie ma żadnych środków do walki z tym szkodnikiem.

Łokasiowi sprzyjają uproszczenia, zmiany klimatu i monokultura. W wypadku naszego rozmówcy rzeczywiście pszenżyto było uprawiane po sobie. Co z uprawkami pożniwnymi? Gleba była po ściernisku uprawiona gruberem, potem wykonano orkę głęboką i stosowano też gnojowicę. Co ciekawe u sąsiada obok (przez drogę) również posiane jest pszenżyto, ale u niego nie ma problemu ze szkodnikiem. Dlatego zapytaliśmy eksperta co może być tego przyczyną i w jaki sposób radzić sobie w sytuacji wystąpienia szkodnika.

- Łokaś garbatek okazał się zmorą tegorocznej zimy, a raczej jej braku. Pisząc o jego szkodliwości nie da się pominąć biologii, bo to ona ma tu duże znaczenie. Trzeba wiedzieć, że problem z pojawem łokasia nie zaczął się w zimie, lecz już dużo wcześniej. To od czerwca do września samice składają bowiem jaja do gleby w szczeliny ziemi i sukcesywnie wylęgają się z nich larwy. Zwykle od złożenia jaja do wylęgu larwy upływa 14 dni. Larwy mogą migrować i w ten sposób poszukują roślin, które uszkadzają. Można przypuszczać, że jeżeli w pobliżu pól ze zbożami ozimymi były jakieś dzikie trawy w postaci łąk, pastwisk, miedz, albo były zarośla to tam część larw żyła i następnie się przeniosła na zboża. Mogła być i sytuacja taka, że owad złożył jaja na polu na którym później wysiano zboże ozime. Niekiedy zdarza się, że dwa pola np. pszenicy sąsiadujące ze sobą całkowicie się różnią szkodliwością gatunku - na jednej uprawie zniszczenia są ogromne, a już kilka metrów dalej za miedzą jest całkowicie inny obraz - albo małe uszkodzenia, a czasem ich brak. To wynika także z tego ile jaj złożyły samice na danym polu lub w jego pobliżu. Od jednej samicy tych jaj może być całkiem sporo gdyż nawet do 100 sztuk – mówi portalowi farmer.pl dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB.

Jak dodaje, tak masowy pojaw łokasia na przełomie roku 2019/2020 wskazuje także na jedno. W sezonie wegetacyjnym 2019 musiało być w tych rejonach dużo chrząszczy - często ich się nie dostrzega jak np. żerują na kłosach, gdyż zwykle robią to pod osłoną nocy, ale trudno inaczej wytłumaczyć tak masowy pojaw szkodnika, jak tylko dużą ilością chrząszczy, które złożyły dużo jaj i następnie ich larwy spowodowały to co teraz można obserwować.

- Sytuację psuje to, że larwa może migrować pod osłoną nocy. Problemem jest to, że łokaś garbatek na czas zimy zapada w spoczynek w głębszych warstwach gleby. Tego niestety nie obserwowano w 2020 roku. Ciepła zima sprzyjała jego żerowaniu, dlatego w niektórych miejscowościach w styczniu wykonywano zabiegi ochronne, aby ratować plony, ale kto ich nie wykonał i nie zauważył,że łokaś niszczy mu uprawę może spodziewać się konieczności wykonania przesiewu, gdyż lokalnie nawet ponad 60 proc. roślin na polu szkodnik już zniszczył. Sytuacja się komplikuje, gdyż po okresie zimowego spoczynku łokaś od wiosny wznawia żerowanie i jeszcze uszkadza zboża ozime, ale też może uszkadzać w tym czasie zboża jare jeżeli są obok. Ponieważ larwy na polach na których ich nie zwalczono cały czas są w glebie, stąd jak jest szansa to warto wykonać jak najszybciej zabieg insektycydem (Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG lub Nepal 130 WG) – radzi ekspert.

Niestety, gdy uprawa jest silnie zniszczona, to nie zostaje nic innego jak jej przeoranie.

- To także częściowo zniszczy larwy, które wydobyte zostaną na powierzchnię. Łokaś może zimować na głębokości nawet 30-40 cm, ale ponieważ w roku 2019/2020 nie zimował, to znajduje się płycej. Dobrze jest orkę wykonać pod wieczór, gdy szkodnik wychodzi w płytsze warstwy gleby. Jak pole jest silnie opanowane przez larwy, to może zaistnieć konieczność wjechania z bronami, aby jeszcze glebę mocniej wzruszyć. Problemem jest to, że każdemu zależy na materii organicznej w glebie, ale ona także rozluźnia glebę, a dzięki temu larwy łatwiej mogą drążyć kanały i szybciej przemieszczają się w uprawie niszcząc kolejne rośliny – dodaje dr hab. Bereś.

Na ten moment zatem są dwie opcje: szybki zabieg i obserwowanie czy zadziałał na szkodnika albo przesiew.

- Na takim stanowisku jednak nie powinno się wysiewać zbóż jarych, gdyż te znowu łokaś może uszkodzić. Łokaś się bowiem przepoczwarcza w maju, zatem do tego czasu jeszcze może uszkadzać rośliny. Niekiedy padają pytania czy łokaś ma preferencje co do konkretnych odmian - na to trudno odpowiedzieć, gdyż trzeba byłoby kompleksowo przeanalizować co szkodnika skłoniło do opanowania konkretnej odmiany - mogą to być np. inne warunki glebowe, stopień nasłonecznienia, może i termin siewu. Ponieważ część szkodników ma swoje preferencje np. w stosunku do cukrów zawartych w tkankach może być i tak, że faktycznie jakaś konkretna odmiana im smakuje lepiej od innych, ale są sytuacje i takie, że po obu stronach miedzy jest ta sama odmiana a tylko jedno pole owad zniszczył. Może zatem to większe nagromadzenie jaj w konkretnym miejscu powoduje, że szkodnik wybiera rośliny położone bliżej miejsca wylęgu larw. Temat jest niesamowicie skomplikowany, gdyż z terenu dociera wiele rozbieżnych danych o preferencjach szkodnika, co do odmian i tego jak się zachowuje w uprawie. Potwierdza się jednak to, że zwykle przemieszcza się od brzegu plantacji w głąb uprawy - w większości zgłaszanych przypadków do IOR tak właśnie się działo. Skoro także tyle łokasia jest w zimie, to trzeba już mieć na uwadze, że może pojawić się sporo chrząszczy w czerwcu i lipcu, zatem problem może się znowu powtórzyć – mówi nam dr hab. Bereś.