Olejek pomarańczowy do zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka w przechowalniach

MRiRW wydało w dniu 02.04.2021 zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Argos. Ten środek biologiczny to jedyne obecnie dostępne rozwiązanie w tym temacie dla producentów ziemniaków.

Po wycofaniu substancji aktywnej chloroprofam, producenci ziemniaków pozostali bez możliwości ograniczania nadmiernego kiełkowania przechowywanych bulw ziemniaka. Dlatego zdecydowano się zarejestrować biologiczny środek regulujący wzrost i rozwój roślin.

Argos, zawiera w swym składzie olejek pomarańczowy, który ogranicza kiełkowanie ziemniaków podczas przechowywania. Zaletą produkty jest brak okresu karencji, ziemniaki mogą być dostarczane zaraz po aplikacji środka. Preparat chroni ziemniaki nawet do kilku tygodni.

Jest w formie gotowego do użycia koncentratu do zamgławiania na zimno (KN) lub na gorąco (HN).

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu wytwornic aerozolu w przechowalniach z wymuszoną wentylacją.

Można go stosować zarówno na ziemniak przeznaczony do konsumpcji, na paszę i do przetwarzania przemysłowego. Maksymalna i jednocześnie zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/1000 kg bulw ziemniaka.

Preparat należy stosować w momencie zauważenia pierwszych kiełków na przechowywanych bulwach, a następne zabiegi wykonywać w co najmniej 3-tygodniowych odstępach. Preparat można maksymalnie stosować 9 razy w sezonie, zachowując odstęp pomiędzy zabiegami co najmniej 21 dni.