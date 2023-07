Kukurydza zaczyna wiechować, a oznacza to, że na plantacjach pojawia się już najgroźniejszy szkodnik tej uprawy jakim jest omacnica prosowianka. Tymczasem w wielu regionach na roślinach widoczny jest stres suszy i potencjał uprawy nie buduje się wysoki. Kiedy zatem warto chronić kukurydzę?

Omacnica prosowianka to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy. Nalatuje ona już na plantacje kukurydzy.

Szkodnika można zwalczać na kilka sposobów. Na tym etapie można to wykonać metodą biologiczną lub chemiczną.

Niedobory wody dają się we znaki plantacjom kukurydzy. Co ciekawe szkodnik mniej chętnie odwiedza plantacje z objawami stresu suszy.

Nadszedł czas, aby monitorować naloty omacnicy prosowianki. Jak to prezentuje się w tym roku? O komentarz poprosiliśmy prof. Pawła Beresia z IOR-PIB w Poznaniu, TSD Rzeszów.

Zdaniem eksperta w 2023 roku nalot motyli omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy był opóźniony z uwagi na chłodną wiosnę, która ograniczała proces przepoczwarczania się zimujących gąsienic. Od drugiej połowy czerwca szkodnik zaczął latać, przy czym ten lot jest zmienny w zależności od regionu kraju, ale i samej plantacji. Dynamika nalotu szkodnika pod kątem liczebności motyli nieznacznie się różni pomiędzy polem w monokulturze na którym szkodnik zimuje, a polem w zmianowaniu, gdy owad musi do niego dolecieć.

Omacnica nie lubi suszy

Jak zaznacza naukowiec część kraju trawi susza i słusznie się zauważa, że omacnica prosowianka niezbyt chętnie nalatuje na takie plantacje, które wykazują objaw więdnięcia roślin oraz zwijania blaszek w rurki. Szkodnik niejako "wyczuwa", że takie rośliny mogą nie dać szansy przetrwania jego potomstwu. To także jeden z czynników różnicujących lot szkodnika.

Czas obserwacji dynamiki nalotów omacnicy

Lipiec i okres wiechowania kukurydzy to czas kiedy należy intensywnie monitorować sytuację polową. Gospodarstwa nastawione na zwalczanie tego szkodnika powinny w najbliższych dniach wzmóc kontrolę plantacji w celu wyszacowania zagrożenia oraz wyznaczenia terminu ochrony.

- Nie wiemy jak będzie wyglądała dynamika lotu motyli w roku 2023 bo ta zależy choćby od pogody. Póki co obserwujemy w pułapkach świetlnych zlokalizowanych w różnych częściach Polski wzrost liczby odławianych osobników, w śród których zwykle dominują samice. Aktualnie trwa też proces składania jaj. Zapewne szczyt nalotu szkodnika jeszcze przed nami, bo zwykle ma on miejsce w drugiej dekadzie lipca. Ponieważ pole polu nierówne zatem tak ważne jest monitorowanie szkodnika na jak największym obszarze – komentuje tegoroczną sytuację ze szkodnikiem prof. Bereś.

Ostatni dzwonek na ochronę biologiczną przed omacnicą

Jak podaje dalej prof. Bereś pod kątem ochroniarskim kukurydzy warto wspomnieć, że pierwsze introdukcje biopreparatów z kruszynkiem zwykle już za nami bądź trwają. Na niektórych plantacjach zaraz zacznie się drugie wykładanie kruszynka. Lada moment zaczną się też zabiegi chemicznego lub biologicznego zwalczania licznie wylęgających się gąsienic. Na masowe wylęgi zapewne jeszcze poczekamy kilkanaście dni. Gospodarstwa same musza zdecydować czy 1 zabieg starczy, czy potrzebne są 2. Trzeba tu jednak mieć świadomość, że w warunkach wysokich temperatur od momentu złożenia jaja do wylęgu szkodnika może upłynąć zaledwie 4-7 dni, więc monitoring obecności szkodnika to jedno, ale warto też sprawdzać jakie są temperatury.

Czy zabieg jest ekonomicznie uzasadniony?

W dobie zawirować za płody rolne ogromnego znaczenia nabiera także aspekt ekonomiczny. Niestety rentowność uprawy kukurydzy zaczyna drastycznie maleć względem lat ubiegłych, co nie zachęca do inwestowania w uprawę. Niski plon + niska cena za ziarno to prosta droga do wdrażania oszczędności także na etapie ochrony.

- Najważniejsze, póki co jest to, żeby zaczęło padać, bo część plantacji kukurydzy bardzo źle wygląda a lipiec jest krytycznym miesiącem w zapotrzebowaniu na wodę. Jest ona kluczowa dla całego procesu zapylania kolb. Na to w chwili obecnej głównie producenci zwracają uwagę, a nie na kwestie ochrony roślin. Jest to w sumie zrozumiałe bo inwestycja w zabiegi ochroniarskie na roślinach wykazujących poważny niedobór wody może okazać się ekonomicznie nieuzasadniona – tłumaczy prof. Bereś

Susza to mniejsza skuteczność ochrony

Jak zaznacza dalej ponadto opryskiwanie czy to środkami biologicznymi czy chemicznymi roślin wykazujących spadek turgoru, ale i skręcanie liści wpływa na sam zabieg, bo zmniejsza się powierzchnia chłonna liści, a te dodatkowo może pokrywać warstwa ochronna wosku, który ma ograniczać transpirację wody w okresie suszy. Może to zatem też odbić się na skuteczności zabiegu, gdy użyty środek ma problem z dotarciem choćby w tkanek (działanie wgłębne bądź systemiczne).