Opakowania po pestycydach w ramach ROP

ROP to skrót od słów Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. Konkretnie chodzi o mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności za wprowadzane na rynek produkty, aż do momentu, gdy stają się odpadem. Jak to wygląda w wypadku opakowań po środkach ochrony roślin? Okazuje się, że branża już zbudowała sprawny system zbiórki opakowań po pestycydach.

Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych ma realny wpływ na zmniejszenie szkodliwości środowiskowej. Podczas, gdy Ministerstwo Klimatu pracuje nad modelem oraz przepisami związanymi z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Biznesu, jedna branża skutecznie wdrożyła system zbiórki produkowanych opakowań.

Już od ponad 16 lat działa bowiem w Polsce System Zbiórki Opakowań PSOR stworzony przez producenci środków ochrony roślin. To bezpłatne i proste narzędzie umożliwia rolnikom zwrot opakowań po zużytych produktach w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. W ramach Systemu PSOR w 2019 roku zostało zebranych ponad 75% masy opakowań wprowadzonych na rynek, czyli prawie 2 mln 225 tys. kg opakowań. 54% z tej masy została poddana recyklingowi, a wymagany poziom recyklingu jest na poziomie 30%. Z każdym rokiem masa zebranych opakowań po środkach ochrony roślin rośnie. Od początku istnienia Systemu PSOR z rynku zostało zebranych 21 806 ton opakowań. To tyle ile zajmuje powierzchnia 97 boisk do piłki nożnej.

Źródło: PSOR

– Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin już od 16 lat realizuje w imieniu producentów środków ochrony roślin rozszerzoną odpowiedzialność producenta. System Zbiórki PSOR spełnia pro-środowiskowe cele będące podstawą proponowanych regulacji ROP i opiera się na fizycznej zbiórce zużytych opakowań z rynku. System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, całkowicie bezpłatne dla użytkownika i sklepu, a zatem w pełni realizujące cele ROP. Uważamy, że ramy funkcjonowania Systemu System Zbiórki PSOR powinny zostać uwzględnione w planowanej regulacji. – mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

System PSOR

Początki Systemu sięgają roku 2004, kiedy to czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wystąpili z inicjatywą powołania Systemu zajmującego się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych powstających po wprowadzanych przez nich produktach.

Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin rolnik lub inny użytkownik powinien zwrócić do sklepu, który sprzedaje środki ochrony roślin. Nie ma konieczności okazywania paragonu ani innego dowodu zakupu. W praktyce każdy sklep może włączyć się w zbiórkę w ramach naszego Systemu zgłaszając się online poprzez formularz na stronie www.systempsor.pl lub telefonicznie. Sklep otrzymuje od Systemu pakiet startowy, worki do gromadzenia opakowań, plakaty, broszury i umowę na wywóz tych odpadów z firmą świadczącą profesjonalne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów po substancjach niebezpiecznych (kod 15 01 10*). Operator działający w imieniu producentów i importerów odbiera opróżnione i wypłukane opakowania z punktów sprzedaży, a zebrane opakowania są poddawane procesowi recyklingu i odzysku.

Przekazanie pustych opakowań do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a przetworzony produkt nie zostanie użyty do produkcji elementów, które mogłyby mieć np. kontakt z żywnością. Materiał z recyklingu po środkach ochrony roślin jest dodawany do produkcji rur do światłowodów.

Koszty funkcjonowania Systemu ponoszą firmy wprowadzające środki ochrony roślin i inne środki niebezpieczne wykorzystywane w rolnictwie, czyli ich producenci i importerzy. Użytkownicy i sklepy nie ponoszą kosztów zbierania opakowań, a mają pewność, że działają odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.