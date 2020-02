Pakiety od Innvigo

Firma Innvigo na rok 2020 oferuje wiele pakietów produktowych, a także kilka nowości. Co konkretnie?

W tym roku Innvigo świętuje swój jubileusz – pięć lat na rynku.

Z tej okazji firma zorganizowała konferencję, podczas której mówiła o planach, ale też o swoim portfolio produktowym, w którym obecnie znajduje się ponad 40 pozycji. Przypominamy jednak, że w latach 2020-2023 planuje wdrożenie: 16 herbicydów (w tym 7 wieloskładnikowych), 11 fungicydów (w tym 7 wieloskładnikowych) oraz 1 regulatora wzrostu. A za kolejne pięć lat planuje posiadać w swoim portfolio 100 środków i prowadzić sprzedaż w 30 krajach.

Tę część produktową spotkania poprowadził Marcin Bystroński, menadżer ds. upraw. Przedstawił on nowe propozycje na 2020 r. Jedną z nich jest Metodus 650 WG – herbicyd kukurydziany. Zawiera on trzy substancje czynne: izoksaflutol, mezotrion i terbutylazynę. Aplikuje się go doglebowo w terminie najpóźniej do trzech dni po siewie. Maksymalna dawka środka to 0,8 kg/ha. Chwastami wrażliwymi na niego są: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.

Kolejnym jest Kier 450 SC - wieloskładnikowy fungicyd (azoksystrobina, tebukonazol, difenokonazol), który uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w buraku cukrowym oraz nowych uprawach małoobszarowych.

Następnym jest Fundamentum 700 WG - mieszanina fabryczna trzech substancji czynnych: tribenuronu metylu + metsulfuronu metylu + florasulamu, które należą do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS). To herbicyd zbożowy, przeznaczony do zwalczania wielu gatunków jednorocznych chwastów dwuliścienne.

Bystroński przedstawił też kilka pakietów preparatów, dostępnych w tym sezonie w sprzedaży. Są to np.:

- zestaw mocy Yodo do eliminacji chwastów w zbożach (Yodo 100 OD + Fundamentum 700 WG),

- zbożowy zestaw do zadań specjalnych: Yodo 100 OD + Major 300 SL,

- komplet herbicydów Fenoxinn 110 EC + Tytan/Toto 75 SG + Rassel 100 SC,

- herbicydowy zestaw mocy, czyli Tristar 50 SG + Herbistar 200 EC.