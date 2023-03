Pałecznica zbóż i traw wciąż pozostaje chorobą na którą nie mamy rozwiązania, jeśli pojawi się na plantacji. Czy są sposoby na jej ograniczenie wiosną?

Nie ma wiosennych środków do zwalczania pałecznicy zbóż i traw.

Możemy ograniczać chorobę i wspomagać rośliny w regeneracji.

Tylko zaprawy

Jeśli chodzi o zarejestrowane substancje, które mogą ograniczać ryzyko pojawienia się pałecznicy to mamy ich zaledwie garść. Wszystkie też występują w zaprawach nasiennych. Wymienić tu trzeba bardzo dobrze działający w stosunku do tej choroby sedaksan oraz protiokonazol, fluoksastrobinę oraz fludioksonil. Ogółem jeśli na plantacji pojawiła się pałecznica to w kolejnych sezonach zwracajmy uwagę, by ziarno zaprawione było kombinacją 2-3 substancji spośród wymienionych - zwłaszcza fludioksonilem oraz sedaksanem. Na polskim rynku dostępne są one w produktach Beret Opti, Beret Star oraz w szerokiej gamie produktów pod marką Vibrance.

Początek pałecznicy jesienią

Pałecznica najczęściej pojawia się na plantacjach jęczmienia ozimego, choć może także rozwijać się w pszenicy, życie czy pszenżycie. Ogólnie jest to choroba atakująca zboża ozime i jej objawy nasilają się początkiem wiosny.

Biologicznie choroba zbliżona jest do pleśni śniegowej, aczkolwiek atakuje w niższych temperaturach. Zainfekowane rośliny najpierw stają się żółte (pojedynczo lub placowo), później brunatnieją i gniją (w zaawansowanych fazach). Na porażonych liściach i pędach zauważymy przetrwalniki, tzw. sklerocja (brunatne oraz czarne grudki grzyba o średnicy 0,5 - 4 mm). Co ważne wraz z zamieraniem rośliny owe przetrwalniki trafiają do gleby, przez co udaje im się przeżyć. Konsekwencją tego jest możliwość zainfekowania w kolejnych sezonach.

Niekoniecznie pałecznica prowadzi do zamierania roślin, aczkolwiek w związku z ograniczonymi możliwościami walki z nią często do tego dochodzi. Przy słabszym porażeniu sąsiednie rośliny zaczynają się mocniej krzewić (kompensując porażone pałecznicą rośliny), ale przy silnej infekcji krzewienie jest znacznie słabsze, a przy tym opóźnione.

Przyjęło się, że do infekcji pałecznicą przyczynia się długo występująca okrywa śnieżna. Z jednej strony tak, z drugiej zauważmy, że sprawcami pałecznicy są trzy grzyby (Typhula incarnaca, Typhula ishikariensis, Typhula phacorrhiza). Ten pierwszy z grzybów jest uznawany za powszechny i nie potrzebuje okrywy śnieżnej - sprzyjają mu jednak naprzemienne opady deszczu i śniegu. W każdym bądź razie jest to choroba, która zaczyna atakować jesienią, a dopiero widoczne objawy zauważamy początkiem wiosny.

Wiosną mamy związane ręce

Nie jest pocieszające, że nie mamy możliwości ochrony na pełną skalę przed pałecznicą. Co jednak zrobić, jeśli choroba już się pojawiła?

W Wielkiej Brytanii pewne doświadczenia z zabiegami nalistnymi związanymi z ochroną przed pałecznicą pochodzą z pól golfowych. Okazywało się, że pewną skuteczność wykazywały fungicydy oparte o substancje czynne z grupy triazoli. Tu zwróćmy uwagę na protiokonazol, który może ograniczać infekcję. Ale uwaga. Triazole na Wyspach stosowane były przed pojawieniem się choroby na polu golfowym - w okresie jesiennym (wtedy inkubuje choroba). Wykonywano jeden lub dwa zabiegi.

Tu jednak pojawiają się pewne wątpliwości. Otóż triazole potrzebują wyższej temperatury do działania (10 - 12 °C i wyżej). To jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że nawet wyprzedzając pojawienie się pałecznicy na plantacji niekoniecznie uzyskamy zadowalające efekty. Tym niemniej zastosowanie wyniszczających triaozli może wspomóc walkę z pałecznicą. Można wykorzystać także prochloraz (już niedostępny do zakupu, ale można go stosować wiosną). Co prawda nie zwalczy on pałecznicy, ale dzięki “wyczyszczeniu” chorób jesiennych wzmocni ogólną kondycję rośliny. Grzyb pałecznicy nie jest w stanie przedostać się przez nienaruszone tkanki, dlatego ogólna zdrowotność rośliny jest tak ważna. Wykonując zabieg T-0 można także posiłkować się miedzią systemiczną.

Wspomóc walkę z pałecznicą może również podanie azotu, koniecznie w formie azotanowej. W ten sposób pobudzimy rośliny do silniejszego krzewienia. Pamiętajmy jednak, że w ten sposób mamy tylko możliwość ograniczenia strat związanych z pojawieniem się pałecznicy zbóż i traw.

Nie zwalczymy, ale możemy pomóc

Podsumowując. Nie mamy możliwości zwalczenia pałecznicy wiosną. Naszym zadaniem jest ograniczenie strat z nią związanych i “ratowanie” reszty plantacji. W praktyce jedyną metodą jest podawanie szybko działającej formy azotu (chyba, że stadium jest już na tyle zaawansowane, że liście i korzenie są obumarłe). Dodatkowo wzmocnić rośliny może aplikacja siarczanu magnezu (siedmiowodnego w oprysku lub granulowanego przed opadami deszczu, przy czym droga nalistna będzie szybsza, ale wiąże się z niższymi dawkami składników odżywczych). Oczywiście można wykonać zabieg czyszczący (T-0), ale musimy mieć na uwadze, że nie zwalczy on pałecznicy zbóż i traw, aczkolwiek podniesie stopień zdrowotności rośliny, co spowoduje ogólnie lepszą kondycję i szybsze możliwości krzewienia i regeneracyjne.