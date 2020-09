Panują dobre warunki dla chorób w rzepaku ozimym

Obecnie panujące warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi grzybów, w tym patogenów chorobotwórczych. W przypadku upraw rzepaku ozimego uwagę zwrócić powinniśmy na suchą zgniliznę kapustnych. Może pojawić się mączniak rzekomy.

Askospory grzyba wywołującego suchą zgniliznę kapustnych mogą porażać rośliny w szerokim zakresie temperatur od 8 do 24°C. Optimum temperaturowe dla infekcji tego patogena wynosi 18°C - z takimi temperaturami mamy do czynienia obecnie, dodatkowo po opadach deszczu utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza. To stwarza dogodne warunki dla rozwoju suchej zgnilizny kapustnych, która może pojawić się wcześnie - już na liścieniach i liściach właściwych rzepaku ozimego.

Problemem może być także mączniak rzekomy, który w takich warunkach pogodowych atakuje liścienie i pojawiające się liście właściwe . Może wystąpić w niektórych plantacjach rzepaku ozimego, mimo że rzepak został zaprawiony.

Aktualnie panująca pogoda sprzyja też rzepakowi ozimemu – szybkiemu wzrostowi. Dobrze rozwinięte, silniejsze i mocniejsze rośliny będę „uciekać” przed patogenami i prawdopodobnie najlepiej poradzą sobie plantacje wcześnie siane.

- W okresie, gdy rzepak wykształci 4-6 liści będzie wymagał ochrony fungicydem. Stosujemy triazole, które chronią nie tylko przed: suchą zgnilizna kapustnych, ale także szarą pleśnią, czernią krzyżowych. Działają także regulująco na pokrój rzepaku – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Marek Korbas, kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.