Pchełka rzepakowa w natarciu!

W trakcie lustracji plantacji rzepaku ozimego szukaliśmy, niezwykle dokuczliwej w tym sezonie, śmietki kapuścianej. Wystarczył jednak krótki spacer po polu by można było stwierdzić, iż żeruje na niej inny, nie mniej ważny szkodnik - pchełka rzepakowa. Jak rozpoznać objawy jej bytowania i czym zwalczać?

Niedawno informowaliśmy o zmasowanym ataku śmietki kapuścianej na uprawy rzepaku ozimego. Dziś uprzejmie donosimy o pojawieniu się kolejnego szkodnika - pchełki rzepakowej zaobserwowanej przez nas na plantacji w północnej Polsce.

Pchełka rzepakowa - po tych objawach ją rozpoznasz

Dorosły osobnik pchełki rzepakowej to chrząszcz o wielkości do 4 mm koloru czarnego z charakterystycznym niebiesko-metalowym połyskiem. Samica składa do 800 jaj, z których wiosną wykluwają się larwy. Brudnobiała larwa żeruje na początku sezonu wegetacyjnego i stanowi zagrożenie głównie dla formy jarej tego gatunku rośliny uprawnej. Jesienią natomiast sieje spustoszenie na plantacjach późno sianych. Typowym objawem występowania pchełek są okrągłe, małe wygryzienia w liścieniach i liściach właściwych rzepaku. Przy dużej presji agrofaga liście przypominają sito, a w skrajnych przypadkach roślina zamiera. W wyniku uszkodzeń maleje powierzchnia asymilacyjna liścia, zdolność zimowania rośliny, obniża się także wielkość i jakość plonu.

Jak zwalczać pchełkę?

Szkodnik ten żywi się chwastami z rodziny kapustowatych, takimi jak rzodkiew świrzepa, tobołki polne czy gorczyca polna, dlatego niezwykle istotne jest staranne zwalczanie chwastów. Oprócz tego warto siać rzepak w terminie optymalnym dla danego regionu, a nasiona zaprawiać.

Ekonomiczny próg szkodliwości pchełki rzepakowej to jeden chrząszcz na 1 mb rzędu plantacji, w związku z czym po stwierdzeniu występowania owada należy wykonać oprysk chemiczny. Wśród zarejestrowanych substancji czynnych do zastosowania w rzepaku ozimym jesienią znajdują się na przykład acetamipryd, deltametryna czy lambda-cyhalotryna.