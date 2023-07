Rzepak ozimy atakowany jest przez liczne szkodniki. O chowaczach czy słodyszku słyszał niemal każdy, jednak najwcześniej plantacjom mogą zagrozić pchełki ziemne, atakujące rośliny już na etapie wschodów. Jak rozpoznać te szkodniki? Jakie szkody wyrządzają? Jak je zwalczać?

Zdaniem wielu rolników opłacalność uprawy rzepaku systematycznie spada. Wynika to z bardzo niekorzystnego połączenia rosnących kosztów nawożenia i ochrony roślin z mało atrakcyjnymi cenami w skupach. Niestety, liczby zabiegów i wielkości dawek raczej nie da się zredukować, a wręcz przeciwnie, presja ze strony agrofagów rośnie. Jednym z nich jest pchełka ziemna, o której w ostatnich latach słyszy się coraz częściej.

Pchełka ziemna – charakterystyka

Pchełka ziemna to właściwie zbiorcze określenie kilku spokrewnionych gatunków chrząszczy. W tej grupie wyróżnia się pchełkę czarną, pchełkę czarnonogą, pchełkę smużkowaną i pchełkę falisto smugowatą. Są one do siebie bardzo podobne, ale można dostrzec pewne różnice w umaszczeniu, w którym przeważa kolor czarny.

Osobniki dorosłe osiągają długość ciała na poziomie 2–3 mm. Larwy natomiast mają do 7 mm długości, są brudnobiałe lub żółte, z czarną głową i trzema parami odnóży. Na ich ciałach widoczne są ciemne plamki, z których wyrastają włoski.

Pchełka ziemna – szkodliwość i zwalczanie

Objawy żerowania pchełki ziemnej widoczne są na plantacjach rzepaku tuż po wschodach. Chrząszcze uszkadzają rośliny wygryzając niewielkie otwory w liścieniach i młodych liściach. W konsekwencji następuje zahamowane wzrostu, żółknięcie, więdnięcie, a w końcu zasychanie. Uszkodzenia spowodowane przez pchełki są również łatwą drogą wniknięcia do wnętrza rośliny przez sprawców chorób grzybowych. Nawet, jeśli rzepak nie wypadnie tuż po wschodach, nie oznacza to jeszcze, że plantacja jest bezpieczna, gdyż rośliny lżej uszkodzone mogą przeżyć, ale będą charakteryzować się zmniejszoną zimotrwałością. Szkodliwym stadium jest osobnik dorosły, ale w przypadku pchełki smużkowanej również larwa.

Jeśli chodzi o zwalczanie pchełki ziemnej, przyjmuje się, że bezpieczeństwo zapewnia materiał siewny zaprawiony zaprawą insektycydową. W przypadku działania interwencyjnego progiem ekonomicznej szkodliwości jest 1 szt./mb rzędu. W tej sytuacji jak najszybciej po odnotowaniu obecności chrząszczy należy zastosować środek zawierający deltametrynę.