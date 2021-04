Pękanie łodyg rzepaku

Przyczyn pękania łodyg rzepaku może być wiele. Najczęściej jest to następstwo kilku czynników. Warto wiedzieć, że odpowiednimi zabiegami możemy ograniczyć skalę i konsekwencje tego zjawiska.

Wczesną wiosną ubiegłego roku notowaliśmy bardzo liczne objawy na pędach rzepaku w postaci różnorakich pęknięć, uszkodzeń skórki (epidermy). Niektóre pęknięcia były tak głębokie, że szybko stały się wrotami dla infekcji grzybowych. Co zatem się wydarzyło, że skala tego zjawiska była tak znacząca?

Groźne wahania temperatur

Miniony rok był bardzo specyficzny. Po wyjątkowo ciepłej zimie przyszła szybko wiosna, przy czym obfitowała ona w kapryśne zjawiska z licznymi przymrozkami w tle. Rzepak w zeszłym roku wcześnie wznowił wegetację, choć wielu jest zdania, że tak naprawdę wcale ona przez okres zimowy nie ustała. Oznacza to, że przez ten długi czas wszystkie procesy fizjologiczne i metaboliczne zachodziły w roślinie, komórki, a więc i organy rośliny, były silnie uwodnione. Długa pełzająca wegetacja doprowadziła także do występowania licznych objawów niedoborów składników.

Udało się jednak szybko nakarmić głodny rzepak. Było to możliwe dzięki temu, że wywalczono odstępstwo od przepisów, jakie zostały określone w tzw. programie azotanowym. Decyzja ta pozwoliła na aplikację azotu już 15 lutego i z takiej możliwości skorzystało bardzo wielu plantatorów. W następstwie tych zdarzeń rzepak bardzo szybko strzelił w pęd. Tymczasem marzec oraz kwiecień zapisały się jako chłodne miesiące obfitujące w liczne przymrozki. Miejscami przekraczały one – 7-8°C.

Liczne uszkodzenia przymrozkowe

Przymrozki powodowały utratę turgoru, pochylenie pędów kwiatostanowych, kędzierzawienie liści i doprowadzały do wielu mikrouszkodzeń tkanek. Na przemian z okresami chłodnymi przychodziły kilkudniowe ocieplenia z temperaturą przekraczającą nawet 20°C (II dekada kwietnia). Rzepak nadrabiał zaległości i te wcześniejsze spowodowane przymrozkami mikrouszkodzenia przy intensywnym wzroście stały się zaczątkiem poważnych pęknięć obserwowanych czasem bardzo licznie na pędach rzepaku. Zjawisko dotyczyło głównie solidnych roślin, dobrze odżywionych azotem i uwodnionych, gdyż na takich plantacjach dzienne przyrosty były największe.

Winne także źle zbilansowane nawożenie

Czy możemy zapobiec takim następstwom? Oczywiście, na warunki pogodowe wpływu nie mamy. Jednak dobrze zbilansowanym nawożeniem możemy zmniejszyć skalę tego zjawiska. Duży udział pęknięć notowany jest zazwyczaj na plantacjach nawożonych wysokimi dawkami azotu, źle bilansowanymi pozostałymi makro- oraz mikroskładnikami. Należy także pamiętać, że w obliczu chłodnej oraz suchej wiosny pobieranie składników pokarmowych jest utrudnione i rośliny mogą cierpieć na przejściowy ich deficyt związany z trudnościami w ich pobieraniu. Ważny jest także system korzeniowy, jego zasięg i wydajność, a warto zauważyć, że w tym sezonie często nie jest on zbyt dobrze rozbudowany. Składniki, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, to potas i bor. Potas i cukry obecne w komórkach roślinnych obniżają punkt zamarzania soku komórkowego i działają podobnie do środków zapobiegających zamarzaniu. Również pogłębiający się od jesieni deficyt boru może sprzyjać pękaniu łodyg z charakterystycznym odstawaniem epidermy (skórki).

Jak groźne jest to zjawisko?

Praktycznie co roku notujemy pęknięcia łodyg i nie jest to szczególnie niepokojące zjawisko, jeśli jego skala nie dotyczy dużego udziału roślin. Nawet jeśli pęknięć jest dużo, ale uszkodzenia są płytkie i szybko dochodzi do ich zabliźnienia, również nie ma większych powodów do zmartwień. Zwrócić naszą uwagę powinny długie (ponad 10 cm) i głębokie (z uszkodzeniem wiązek przewodzących) pęknięcia. Długo nieregenerujące się ranki stają się bowiem szybko wrotami dla infekcji grzybowych. Tak było w zeszłym roku zwłaszcza w regionach o najsilniejszych spadkach temperatur. W uszkodzone przymrozkami tkanki wchodziła szara pleśń. Chorobę wywołuje grzyb Botrytis cinerea. Jest to gatunek polifagiczny, zaliczany do grupy pasożytów fakultatywnych, atakujący często rośliny osłabione oraz uszkodzone. W ubiegłym sezonie choroba widoczna była na pędach mniej więcej po 2-3 tygodniach od ustania stresu. Grzybnia szybko przerastała zainfekowany pęd, odcinając dopływ wody i składników pokarmowych. Silnie zainfekowane pędy zamierały. Dlatego w sytuacji powstania dużego udziału głębokich pęknięć pędów rzepaku ważna staje się odpowiednia ochrona fungicydowa oparta na substancjach czynnych, np. z grupy triazoli lub strobiluryn, by ograniczyć rozwój tej choroby.

Co jeszcze może powodować pękanie łodyg rzepaku?

Należy także mieć świadomość, że niektóre szkodniki również mogą prowokować pędy do pękania. Szczególnie groźne są chowacze łodygowe, w tym głównie chowacz brukwiaczek. Niezwalczone chrząszcze po wczesnowiosennych nalotach składają jaja, z których wylęgają się larwy. Uszkadzają one wnętrze pędu, drążą tam liczne korytarze, osłabiając roślinę i powodując jej przedwczesne zamieranie i dojrzewanie. Pędy w charakterystyczny sposób się zwijają, często rozwarstwiają. W porównaniu do uszkodzeń przymrozkowych zazwyczaj pęknięcia te na początku mają mały otworek – miejsce wygryzione przez chrząszcza chowacza. Na przekroju pędu widać często zbrunatniałe tkanki, bez trudu można także odnaleźć w nich żerującą larwę.

Warto także mieć świadomość, że niektóre choroby mogą doprowadzać do pęknięć i uszkodzeń pędów rzepaku. Jedną z nich jest jeszcze mało znana, ale nabierająca na znaczeniu wertycylioza. Typowe objawy chorobowe wywoływane przez Verticillium longisporum to ciemne, jednostronne pasy pojawiające się na łodygach pozornie zdrowo wyglądających roślin. W późniejszym stadium choroby dochodzi do martwicy tkanek, co może prowadzić do pęknięć łodygi. Kolejnym przykładem jest już bardziej znana zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum). Tej choroby plantatorom rzepaku nie trzeba przedstawiać. Warto jednak tu zaznaczyć, że w zeszłym nietypowym sezonie zanotowano nietypowe zjawisko silnych uszkodzeń pędów wypełnionych sklerocjami jeszcze przed kwitnieniem rzepaku. Dotyczyło to pojedynczych przypadków, niemniej jednak może to wskazywać na zmianę w biologii grzyba, który dostosowuje się do zmian klimatu.