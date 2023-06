W kukurydzy duże zagrożenie dla uprawy stanowią gatunki jednoliścienne, w tym wieloletnie, do których należy perz właściwy. Chwast ten potrafi „ukraść” z pola 100-120 kg azotu. To praktycznie tyle, ile potrzebuje do prawidłowego rozwoju kukurydza.

Perz właściwy, potocznie nazywany perzem pełzającym, korzenicą, osoczem, pernicą, psią paszą, psią trawą, psim zębem czy zagłuszycą, jest wieloletnią trawą rozłogową, występującą we wszystkich uprawach rolniczych, ogrodniczych czy sadowniczych. Jednak szczególnie duże zagrożenie stanowi dla roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych. Ze względu na fakt, iż należy do tej samej rodziny, co np. zboża kłosowe, kukurydza, sorgo czy proso, możliwość zwalczenia go (zwłaszcza w tych wymienionych gatunkach roślin uprawnych) przysparza czasami pewnych trudności.

Gatunek ten jak żaden inny zasługuje na miano byliny wszędobylskiej, potrafi bowiem występować praktycznie na każdym stanowisku (z wyjątkiem wybitnie suchego), niestraszne są mu nawet podtopienia trwające 30-45 dni oraz mróz dochodzący do -400°C.

O ile wyrastające na wysokość 0,3-1,5 m (a czasami nawet 2,0 m) źdźbło, zakończone krótkim kłosem, nie jest kojarzone z kłopotami, to prawdziwą zmorą dla plantatorów są jego kłącza, które mogą osiągać długość kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu cm i sięgać do 0,5 m w głąb profilu glebowego. Pamiętajmy, że jest to gatunek, który rozpoczyna wegetację bardzo wcześnie, gdyż pierwsze liście mogą pojawić się już na początku lub w połowie marca, a kwitnienie przypada na okres od czerwca do września (...).