Perz właściwy (Elymus repens) zaliczany jest do najbardziej uciążliwych chwastów. Pokrewieństwo ze zbożami oraz rozmnażanie przez rozłogi i ziarniaki nie ułatwia jego zwalczania. Najlepszym momentem na podjęcie walki z tym chwastem jest okres pomiędzy żniwami a nowymi zasiewami. Jak skutecznie niszczyć perz?

Perz zaliczany jest do chwastów najtrudniejszych do zwalczenia. Nieumiejętnie przeprowadzone zabiegi potrafią wręcz zintensyfikować jego rozwój, doprowadzając tym samym do efektu odwrotnego niż zamierzony, a więc jeszcze większego problemu. Gatunek ten zasiedla niemal wszystkie rodzaje gleb, poza najlżejszymi piaskami, a także niestraszne są mu zalania trwające nawet kilkadziesiąt dni.

Perz właściwy

Charakterystyczną cechą perzu jest wykształcanie dwóch wydajnych sposobów rozmnażania jednocześnie – rozłogów i ziarniaków. Co ważne, wystarczy nawet krótki odcinek rozłogi, aby powstała nowa roślina, a więc rozdrobnienie części podziemnej perzu powoduje jego rozmnożenie. Z tego też względu zachwaszczenie rozprzestrzenia się w znaczącym tempie, konkurując z roślinami uprawnymi o wodę i składniki pokarmowe. Perz w dużym nasileniu jest w stanie pobrać w ciągu roku 100 kg/ha azotu, 30 kg/ha fosforu czy 70 kg/ha potasu.

Co również ważne, perz szkodzi roślinom uprawnym za pośrednictwem związków fenolowych, wydzielanym z rozłogów i hamującym wzrost zwłaszcza pszenicy, żyta czy rzepaku. Na wzrost zagrożenia ze strony perzu od lat wpływa kombajnowy zbiór zbóż czy uproszczenia uprawy, zwłaszcza zminimalizowanie liczby uprawek pożniwnych.

Zwalczanie perzu

Jeśli chodzi o zwalczanie perzu, istnieją dwie zasadnicze metody, a najlepsze efekty daje ich połączenie. Metoda chemiczna oparta jest właściwie na jednej substancji, jaką jest glifosat. Zapewnia on dużą skuteczność zabiegu, a także zdecydowanie mniejszą pracochłonność niż w przypadku metody mechanicznej, która zakłada cały zespół uprawek. Perz w momencie wykonywania zabiegu glifosatem powinien optymalnie znajdować się w fazie 4-6 liści i mieć wysokość 15-20 cm. W zależności od nasilenia zachwaszczenia, najpopularniejszą formulację 360SL stosuje się w dawce 2,5-5 l/ha. Należy przy tym pamiętać, że na skuteczność działania glifosatu wpływają czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza, nasłonecznienie, wiatr czy skład chemiczny wody.

W przypadku mechanicznego zwalczania perzu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i nie można liczyć, że uda się ją zamknąć w jednym wjeździe na pole, jak to ma miejsce w przypadku oprysku. W tym przypadku najbardziej wskazany jest powrót do tradycyjnego zespołu uprawek pożniwnych. Składa się na niego stosunkowo głęboka podorywka, na 10-15 cm, aby sięgnąć jak najwięcej rozłogów, następnie po kilku dniach bronowanie lub kultywatorowanie, mające na celu ściągnięcie rozłogów w jedno miejsce, celem usunięcia ich z pola, a wreszcie orka z przedpłużkami, aby pozostałe rozłogi trafiły na dno bruzdy, gdzie ich kiełkowanie będzie utrudnione. W skrajnych przypadkach, celem uzyskania dużej skuteczności, wymienione zabiegi należałoby kilkukrotnie powtarzać, co może doprowadzić do przesuszenia gleby.