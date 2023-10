Phoma, czyli sucha zgnilizna kapustnych - groźna nawet późną jesienią

W ochronie roślin jednym z najważniejszych elementów sztuki jest wykonanie zabiegu na czas. Istotna jest profilaktyka, czyli wyprzedzenie choroby

Sucha zgnilizna kapustnych jest najgroźniejszą chorobą występującą w rzepaku ozimym. I chociaż do spadku plonowania przyczyniać się może szereg innych chorób, to w skali światowej właśnie porażenie tą chorobą prowadzi do największych strat.

