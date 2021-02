PIdS: Nowa strategia wiosennej ochrony fungicydowej zbóż od Bayer

Podczas konferencji Farmera „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online” Dariusz Szymański, menedżer ds. uprawy zboża z firmy Bayer przedstawił nowości w ofercie koncernu, przeznaczone do wiosennej ochrony fungicydowej łanu.

Strategia firmy Bayer na sezon 2021 to taka ochrona fungicydowa zbóż, która połączy ze sobą uzyskiwanie wysokich plonów i zasady rolnictwa zrównoważonego – podkreślił Dariusz Szymański na wstępie swojego wykładu.

Służyć temu mają dwa nowe produkty z gamy fungicydów do ochrony szeregu gatunków zbóż ozimych i jarych: Input Triple oraz Ascra Xpro.

Prelegent zaznaczył, że oba środki cechują się wysoką skutecznością i długotrwałym działaniem, dzięki czemu można ograniczyć liczbę zabiegów ochrony roślin, co oprócz wymiernych korzyści dla rolników jest także przyjazne dla środowiska. Zawartość kilku substancji czynnych o różnych mechanizmach działania w preparatach Input Triple i Ascra Xpro pozwala na ograniczenie liczby produktów w mieszaninie zbiornikowej i przeciwdziała wykształcaniu odporności patogenów. W obu fungicydach wykorzystano technologię formulacji Leafshield, której głównymi zaletami według eksperta firmy Bayer jest dobre pokrycie, odporność na zmywanie i stała dostępność substancji.

Ochrona fungicydowi zbóż powinna łączyć ze sobą uzyskiwanie wysokich plonów i zasady rolnictwa zrównoważonego. Źródło: Bayer

Dariusz Szymański przedstawił podczas swojej wypowiedzi najważniejsze cechy obu fungicydów. W skład środka Input Triple wchodzą trzy substancje czynne: proquinazyd, protiokonazol oraz spiroksamina. Fungicyd ten wykazuje działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne i jest zalecany do stosowania w zabiegu T1, choć zakres terminów stosowania jest znacznie szerszy (BBCH 30-49). Ekspert podkreślił jego szczególną skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, łamliwości źdźbła czy septorioz. Input Triple chroni także nowe przyrosty w okresie szybkiego, intensywnego wzrostu masy liściowej. Środek pozwala na zwalczenie mączniaka prawdziwego uodpornionego na morfoliny.

Porównanie efektów różnych programów ochrony fungicydowej pszenicy. Źródło: Bayer.

Drugi z nowych w ofercie firmy Bayer środków, Ascra Xpro, jest z kolei przeznaczony do stosowania w terminie T2. Podobnie jak Input Triple zawiera trzy substancje czynne: fluopyram, biksafen i protiokonazol. Środek szczególnie dobrze sprawdza się w walce z septoriozami, rdzą, brunatną plamistością liści i mączniakiem prawdziwym. Oprócz ochrony przed chorobami grzybowymi, Ascra Xpro zapewnia również tzn. efekt fizjologiczny. Przejawia się on zwiększeniem powierzchni liściowej zbóż, dzięki czemu więcej asymilatów zostaje odłożone w ziarniakach. Zwiększona zostaje także masa korzeniowa, co ma znaczenie w warunkach stresowych i zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Dariusz Szymański podkreślił, że fungicyd ten łączy szybkie działanie początkowe z długotrwałą ochroną.

Dzięki wdrożeniu strategii ochrony opierającej się na wykorzystaniu preparatów Input Triple i Ascra Xpro oraz Prosaro (w terminie T3) w doświadczeniach poletkowych uzyskano przyrost plonu wynoszący średnio 2,2 t/ha. Wyniki przeprowadzonego w gospodarstwie rolnym testu wyżej wymienionych środków koncernu Bayer wykazały największy przyrost plonu w porównaniu do innych programów ochrony fungicydowej.