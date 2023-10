W ramach 8. edycji operacji Silver Axe zatrzymano aż 2040 t nielegalnych środków ochrony roślin. Jakie najczęściej były to substancje czynne?





Od lat w Unii Europejskiej jest duże zagrożenie wynikające ze stosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin. W większości tego typu środki trafiają do nas ze wschodu. Aby temu przeciwdziałać Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po raz kolejny wzięła udział w międzynarodowej operacji Silver Axe koordynowanej przez EUROPOL. Jest to zakrojone na szeroką skalę i ukierunkowane działanie polegające na zwalczaniu obrotu nielegalnymi oraz podrabianymi środkami ochrony roślin.

Ile pestycydów wykryto?

Tegoroczna VIII edycja operacji Silver Axe trwająca w okresie 23.01-28.04.2023 r., wspierana była przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE).

- W operację zaangażowane były urzędy ds. ochrony roślin, organy celne oraz organy ścigania 32 państw, w tym wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto Australii, Brazylii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W wyniku wspólnych działań zatrzymano 2040 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Oznacza to, że od samego początku organizowania operacji Silver Axe zatrzymano już łącznie 6 961 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Ponadto, w trakcie tegorocznej edycji Silver Axe aresztowanych zostało 21 osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu nielegalnych oraz podrobionych środków ochrony roślin, jak również skonfiskowano sprzęt służący do produkcji podrobionych środków – podał PIORiN w komunikacie prasowym.

Jakie substancje czynne przywożone są do UE?

To zasadne pytanie. Najczęściej te najpopularniejsze i niedawno wycofane. Wśród nich są m. in. chloropiryfos, linuron, dimetoat.

- Stosowanie nielegalnych oraz podrobionych środków ochrony roślin wiąże się z wieloma poważnymi zagrożeniami. Środki takie często zawierają niedozwolone substancje, poza tym mogą mieć też zmienione właściwości fizyko-chemiczne w stosunku do tego, co zostało określone w warunkach zezwoleń wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Może to istotnie wpłynąć zarówno na ich skuteczność, jak i sposób działania. Substancje czynne, które zostały wycofane z użytku w państwach Unii Europejskiej stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, a także mogą spowodować szkodliwe w skutkach zanieczyszczenie gleb i zbiorników wodnych, dlatego też tak istotne ma znaczenie to, aby wszelkie nielegalne oraz podrobione środki ochrony roślin były skutecznie eliminowane z obrotu – przypomina PIORiN.

Instytucja podkreśliła, że w Polsce inspektorzy PIORiN w ramach operacji Silver Axe VIII prowadzili intensywne kontrole na przejściach granicznych, na targowiskach, w miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin, a także w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

- Najwięcej nielegalnych środków ochrony roślin ujawniono podczas kontroli na przejściach granicznych, a także w indywidualnych gospodarstwach – zaznaczono.