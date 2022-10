Piotr Kotowski podkreślał, że w planowaniu odżywiania roślin niezmiernie ważną rolę będzie odgrywała optymalizacja nawożenia oraz precyzja.

Trzeba zacząć nawozić racjonalnie pod potrzeby rośliny. Musimy wiedzieć jaką roślinę będziemy uprawiać, jaki mamy potencjał plonotwórczy, i na ten plon nawozić. To jest pierwsza rzecz, podstawowa (...). Nawożenie precyzyjne będzie na tym polegało, że jeśli będziemy mieć zmapowane pole, czyli wiemy jaką mamy zasobność, to możemy różnie w różnych częściach pola nawozić. W tej chwili niestety standardem jest to, że , jak przyjmę że sypię 300 kg wieloskładnika to tak sypię wszędzie. Docelowo rozsądniej jest to robić właśnie pod potrzeby.