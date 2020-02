Plaga szarańczy zagraża kolejnym krajom

Plaga szarańczy w Afryce Wschodniej rozprzestrzenia się coraz bardziej na Arabię ​​Saudyjską i inne kraje regionu.

Owady pokrywają całe obszary w dziewięciu krajach Afryki Wschodniej. Dotyczy to również Półwyspu Arabskiego i wybrzeża Zatoki Perskiej w Kuwejcie, Bahrajnie i Katarze. Zostało to ogłoszone przez FAO. Plaga pojawiła się także w Pakistanie przemieszczając się także w chmarach.Dotyczy to również południowo-zachodniego wybrzeża Iranu. Plaga pojawiła się też w ciężko dotkniętym wojną domową Jemenie.

Ich wzrostowi sprzyja ulewny deszcz w regionie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wiele osób w Afryce Wschodniej i tak nie ma wystarczającej ilości żywności z powodu suszy, konfliktów i wysokich cen.

Aby temu zapobiec, Uganda używa armii do walki z szarańczą. Według doniesień medialnych 2000 żołnierzy zostało przeniesionych do dotkniętych obszarów we wschodniej części kraju. Uganda kupiła także dwa samoloty do zwalczania rojów szarańczy za pomocą insektycydów. Według ekspertów jest to jedyny skuteczny środek zaradczy. Jednak według ONZ i władz lokalnych w regionie brakuje zarówno samolotów, jak i środków ochrony roślin.