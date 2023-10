Choroby grzybowe z mniejszym lub większym natężeniem pojawiają się każdej jesieni na plantacjach zbóż ozimych. Wyjątków ciepła pierwsza połowa jesieni przyczyniła się do intensywnego rozwoju chorób na oziminach najwcześniej wysiewanych.

Na plantacjach jęczmienia ozimego obserwowane są lokalnie silne porażenia plamistością siatkową

Aplikacja T-0 będzie na części plantacji konieczna

Plamistość siatkowa jęczmienia - groźna od samego początku

Plamistość siatkowa jęczmienia zaliczana jest do grupy chorób groźnych przez cały okres wegetacji. W zasadzie roślina może być nią zainfekowana już od fazy szpilki, a koniec zagrożenia to dopiero ostatnie etapy przed zbiorami.

Pierwsze objawy plamistości siatkowej jęczmienia, pojawiające się na liściach, mogą być mylone z innymi chorobami - często wydaje nam się, że na roślinach pojawia się mączniak, tymczasem po kilku dniach rozwoju objawy stają się bardziej wyraziste. Plamistość siatkowa jęczmienia objawia się powstawaniem brunatnych kropek, plamek na liściach. Te układają się często w swoiste wzory, które kształtem mogą przypominać siatkę (stąd nazwa). Pojawiają się także podłużne nekrozy, również barwy brunatnej, brązowej. Te także układają się w swego rodzaju siatkę, a na liściach pojawiają się często jednocześnie w kilku miejscach.

Finalnym efektem dłuższej infekcji jest obumieranie zaatakowanych liści.

Najpierw temperatury, teraz deszcz - warunki dla rozwoju plamistości siatkowej jęczmienia są niemal książkowe

Idealne temperatury dla rozwoju plamistości siatkowej to przedział 15 - 27 ºC. (za optimum w ciągu dnia przyjmowane są temperatury w przedziale 18 - 25 C, a w nocy 12 - 18 ºC). Jeśli weźmiemy pod uwagę tegoroczne temperatury wrześniowe, ale także w pierwszej połowie października, to zauważymy, że warunki dla rozwoju plamistości były niemalże doskonałe - przynajmniej od strony "termicznej". Aktualne ochłodzenie z pewnością nieco ograniczy dalszy rozwój choroby, ale skolonizowane już przez patogeny rośliny są narażone na znaczne uszkodzenia. Dodatkowo na porażonych plantacjach występować mogą warunki sprzyjające intensyfikacji rozwoju choroby. Dynamiczny rozwój może nastąpić wraz z opadami deszczu, a te w ciągu najbliższych dni pojawią się - zgodnie z prognozami - w większości kraju. Dlaczego deszcz sprzyja rozwojowi plamistości siatkowej jęczmienia? Otóż zarodniki konidialne, które pojawiają się na skolonizowanych liściach, są przenoszone wraz z kroplami - kolejno przenoszą się na następne liście. Na większe odległości transportowane są także z wiatrem. W korzystnym dla rozwoju choroby układzie pogodowym - a więc podczas temperatur w ciągu dnia powyżej 17/18 ºC, opadów oraz przy wietrznej aurze - plamistość siatkowa jęczmienia może bardzo szybko roznieść się na dużych połaciach.

Brunatne plamy układają się we wzór siatki na liściu. To cecha charakterystyczna plamistości siatkowej Fot. IOR

Plamistość siatkowa jęczmienia - pogoda, ekonomia, czynnik ludzki

Jeśli chodzi o przyczyny większego nasilenia plamistości siatkowej jęczmienia w tym roku to jest ich z pewnością kilka - niestety nie tylko pogoda przyczyniła się do intensyfikacji rozwoju choroby. Na części plantacji niestety zawinił także czynnik ludzki. Tu na myśli mamy zbyt daleko idące oszczędności i m.in. siew niezaprawionego ziarna na niektórych plantacjach. A trzeba pamiętać, że plamistość siatkowa to choroba której źródłem mogą być m.in. ziarniaki.

Samosiewy jęczmienia są kolejnym elementem przenoszącym chorobę. Zwróćmy uwagę, że rozwojowi plamistości siatkowej sprzyja również niedokładne wymieszanie resztek pożniwnych (mogą być one źródłem zakażenia). A w tym roku uprawy bezorkowej mamy prawdopodobnie znacznie więcej aniżeli rok temu. Umówmy się - część plantacji nie została przygotowana tak jak należy, resztki pożniwne pozostały w dużej mierze na powierzchni, a wymieszanie ich było tylko umowne.

Choroba pojawia się także z większą siła na stanowiskach ubogich w potas. Niestety w związku z wysokimi cenami nawozów nawożenie NPK było w tym roku niższe - czasami zboża wysiewane były bez jakiegokolwiek nawozu.

Jesienią w T-0 podajemy triazole i morfoliny

Jak ograniczać plamistość siatkową? Oczywiście poprzez opóźnienie siewu. Ale takiej możliwości w tym sezonie już nie mamy. Najgorszy scenariusz to taki, w którym wystąpiły dwa bardzo niekorzystne elementy jednocześnie, a mianowicie wczesny siew i brak zaprawienia nasion - na takich plantacjach nie ma żadnej bariery ochronnej.

Z kolei na plantacjach, gdzie choroba już się pojawiła, trzeba zastosować ochronę fungicgdową, tzw T-0, o którym przed kilkoma dniami wspominaliśmy. W okresie jesiennym rozwój choroby ograniczać będą triazole. Tu jednak ważne, by temperatura w momencie zabiegu nie była niższa niż 10 ºC (optymalnie 12 ºC). Podczas omawiania zabiegu T-0 wspominaliśmy także o morfolinach, które są jak najbardziej godne polecenia w zabiegach T-0. Ograniczają one również rozwój plamistości siatkowej jęczmienia. Można więc połączyć triazole z np. fenpropidyną - uzyskujemy wówczas dość szerokie spektrum ochronne (także przed mączniakiem). Dodatkowo morfoliny mogą być stosowane w nieco niższych temperaturach - trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zabiegu ukierunkowanego na ograniczenie plamistości siatkowej jęczmienia oraz wspólnej aplikacji z triazolami przyjmujemy temperaturę minimalną dla właśnie triazoli.

Dobra skuteczność wobec plamistości siatkowej jęczmienia wykazują strobiluryny - tej grupy chemicznej nie zastosujemy jednak w okresie jesiennym.

W przypadku aplikacji T-0 warto także sięgać po miedź systemiczną. Liczne badania dowodzą, że wzmacnia ona działanie fungicydów i sama ma właściwości fungistatyczne. Skuteczność podawanych wspólnie z miedzią systemiczną (heptaglukonian miedzi) fungicydów wzrasta nawet o kilkanaście procent.

Dodajmy, że zabiegi ochronne na silnie porażonych plantacjach powinny być stosowane, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe - już od początku fazy krzewienia. Część jęczmion będzie już rozpoczynać tę fazę i tam aplikacja będzie wskazana. Co prawda zalecenia wspominają raczej o ochronie od końca fazy krzewienia, jednakże musimy brać poprawkę na zmiany pogodowe w okresie jesiennym, które obserwujemy już od kilku lat. Większość wczesnowiosennych infekcji ma swoje źródło już jesienią i to zabieg w tym okresie zyskuje na znaczeniu. Przy okazji aplikacji ukierunkowanej na zwalczanie plamistości siatkowej możemy także ograniczyć wspomnianego już mączniaka oraz septoriozy - choroby rozwijające się już w okresie jesiennym.