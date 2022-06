Zobacz galerię

Lustrując w czasie wegetacji uprawy zbożowe, można zaobserwować wiele niespecyficznych symptomów na liściach, które mylnie kwalifikowane są jako objawy chorób grzybowych. Pochopna interwencja fungicydowa niepotrzebnie generuje koszty uprawy.

Przyczyn zaburzeń fizjologicznych może być bardzo wiele i często są to czynniki złożone, nakładające się na siebie. Bez rozważenia wielu prawdopodobnych scenariuszy, przestudiowania historii pola oraz warunków pogodowych postawienie trafnej diagnozy jest bardzo trudne. Przeciętny rolnik do dyspozycji ma niewiele precyzyjnych narzędzi pozwalających na wnikliwe obserwacje. Nie dysponuje profesjonalnym laboratorium fitopatologicznym, dzięki któremu może przyjrzeć się pod mikroskopem objawom i wykluczyć tym samym przyczynę infekcyjną. Nie jest zazwyczaj także wyposażony w narzędzia, które pomogłyby mu odrzucić przyczyny związane z niedoborami składników pokarmowych. Jedyne, co może wykorzystać, to wiedzę własną lub dobrych doradców z zakresu biologii chorób, niedoborów, zaburzeń fizjologicznych i drogą dedukcji ustalić przyczynę powstałych na roślinach uszkodzeń.

Uprawy trzeba obserwować

Niesamowicie cenne są własne obserwacje, skrupulatne zapisywanie wszystkich zastosowanych zabiegów ochrony i nawożenia oraz warunków im towarzyszących, przede wszystkim pogodowych. Tylko na ich podstawie, zazwyczaj drogą eliminacji, udaje się postawić trafną diagnozę. Nie zawsze udaje się tego dokonać w 100 proc., ale wniosek, że nie jest to choroba grzybowa, jest już dużym postępem, ponieważ udaje nam się uniknąć interwencji fungicydowej, która niepotrzebnie tylko obciążyłaby naszą kieszeń.

Jak wykluczyć czynnik infekcyjny?

Lustrując rośliny, szukamy przede wszystkim objawów chorób. Niestety, w zależności od roku, warunków pogodowych, odmiany i wielu innych czynników czasem popularne dla danego gatunku choroby dają niespecyficzne objawy. Zupełnie inaczej wyglądają one na początku infekcji i w stadium zaawansowanym, kiedy łatwiej ją zdiagnozować. Niestety, wówczas zabieg fungicydowy nie będzie już w pełni skuteczny. Nie wolno tu także zapomnieć o objawach utajonych, czyli rozwoju choroby w roślinie bez wyraźnych jeszcze symptomów. Dlatego w przypadku zbóż większego znaczenia nabierają działania profilaktyczne (wyprzedzające pojawienie się choroby) niż interwencyjne. Jeśli mamy wątpliwości, co się dzieje z rośliną, czasem wystarczy wykonać proste doświadczenie. Można to zrobić bezpośrednio na polu lub poprzez pobranie fragmentów roślin do analizy. Wystarczy je owinąć wilgotną gazą, zamknąć w woreczku foliowym i zostawić w ciepłym pomieszczeniu (czyli prowadzimy działania w celu sprowokowania i przyspieszenia rozwoju choroby). Takie postępowanie może pomóc nam w zdiagnozowaniu choroby, o ile na materiale roślinnym nie rozwiną się nadmiernie np. grzyby pleśniowe, które przysłonią obraz właściwej choroby pasożytniczej.

A może przyczyny pogodowe?

Po wyeliminowaniu czynnika chorobowego należy rozważyć inne przyczyny. Rozpoczynamy pracę niczym detektyw: zbieramy informacje. Pierwszym krokiem powinna być diagnostyka pod kątem czynników pogodowych.

W zbożach, choć rzadko, zdarzają się objawy działania silniejszych przymrozków. Może dochodzić do usychania w późniejszym okresie najbardziej delikatnych fragmentów roślin, np. końcówek liści. Ciekawostką są również następstwa gradobicia. Jeśli grad przejdzie od fazy 3. kolanka do początku kłoszenia, może uszkodzić języczek liściowy, co spowoduje wylanie soku komórkowego i zlepienie ości kłosa z pochwą liściową. Konsekwencją tego będzie krzywy kłos z gorzej wykształconym ziarnem.

Z kolei, gdy gradzina uderzy w dokłosie lub osadkę kłosową ukrytą w pochwie liściowej, spowodować może jej pęknięcie, a w efekcie zasychanie i bielenie kłosów. Mylnie może to być sklasyfikowane jako objaw znanych nam chorób podsuszkowych.

Nie możemy też zapomnieć o szkodnikach. Te łatwiej dostrzec w łanie. Oprócz znanych nam skrzypionek czy mszyc zaskoczyć nas mogą efekty żerowania mniej znanych gatunków, np. wciornastków czy ciepłolubnych pluskwiaków. Szkodniki te żerując na kłosie, doprowadzają do usychania jego fragmentów, które bieleją i obumierają.

Efekty po przeprowadzonej ochronie

Częste wizualne objawy to małe plamki na liściach zbóż, właściwie widoczne tylko wtedy, gdy spojrzymy na liść pod słońce. Mogą być to pierwsze objawy infekcji, a także efekt zaleczonej fungicydem choroby. Oznacza to, że udało nam się proces chorobowy zatrzymać relatywnie szybko, a powstałe plamki, nierozwijające się dalej, są tego dowodem.

Jeśli uszkodzenia ograniczają się do liści i pojawiły się po wykonaniu oprysku, może to sugerować reakcję fitotoksyczną w zakresie działania kontaktowego cieczy opryskowej. Gdy jesteśmy na polu, to zazwyczaj możemy oczami wyobraźni odtworzyć, gdzie w czasie zabiegu padła na roślinę parząca ją ciecz opryskowa. Argumentami, które będą jeszcze przemawiać za tą tezą, będą: wolne od uszkodzeń młode przyrosty roślin oraz nieuszkodzone niżej położone liście, które były osłonięte od działania oprysku. Może to być wina leżąca po naszej stronie i zastosowanie np. przekombinowanej mieszaniny zbiornikowej lub niedopilnowanie, aby opryskiwacz po uprzednim zabiegu został dobrze wyczyszczony.

Przypalone końcówki po zabiegu ochrony lub nawożenia

Często, zwłaszcza w roślinach zbożowych, pojawia się przypalona tkanka na końcach i krawędziach liści. Mogą być to w dalszej części opisane niedobory, ale wcale nierzadko jest to efekt działania stresu po zastosowanej ochronie lub nawożeniu dolistnym w warunkach odbiegających od optymalnych (czyli mowa tu o nałożeniu się kilku czynników). Takie efekty dają np. niektóre substancje z powszechnie stosowanej grupy triazoli, które w obliczu podwyższonych temperatur, a także silnego nasłonecznienia bardzo szybko przemieszczają się w roślinie i mogą doprowadzać do pojawienia się różnego typu „przypaleń końcówek”.

Kolejnym przykładem są przypalenia liści po zastosowanej wczesną wiosną ochronie fungicydowej połączonej z regulacją pokroju oraz w obliczu wykonania w bliskim sąsiedztwie tej ochrony zabiegu herbicydowego. W tym okresie warunki pogodowe bywają bardzo zmienne. Lokalnie problemem mogą stać się w tym czasie widoczne na roślinach symptomy deficytu opadów, a nawet działania przymrozków. Częstym efektem nałożenia się tych kilku czynników stresowych są różnego rodzaju uszkodzenia blaszek liściowych, a także ich przebarwienia.

Grzyby saprotroficzne i czerniowe mogą nas zmylić

Czasem na takich nieinfekcyjnych uszkodzonych fragmentach tkanek będą się rozwijać grzyby saprotroficzne czy czerniowe, które wykorzystują osłabienie roślin. Zobaczyć pod lupą możemy wówczas grzybnię, nawet owocniki i błędnie sklasyfikujemy objawy jako poważne zagrożenie dla plantacji. A nie zawsze tak jest. Takie grzyby zazwyczaj nie mają zdolności do swobodnej infekcji zdrowych, silnych tkanek roślin, dlatego nie stanowią poważnego zagrożenia dla potencjału plantacji. W zdrowej roślinie mają one ograniczony rozwój. Niektóre źródła donoszą, że kiedy mamy typowe nekrozy (martwice), to niekoniecznie dobrze rozwijają się na nich grzyby, nawet czerniowe, gdyż tam zazwyczaj jest dużo związków fenolowych chroniących je przed grzybami. W zmianach powodowanych przez czynniki nieinfekcyjne (uszkodzenia, nekrozy, przebarwienia itp.) często rozwijają się grzyby z rodzajów (gatunki mogą być różne) np. Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Stemphylium. Niektóre gatunki wywołują np. czerń zbóż. W takich miejscach mogą też pojawić się grzyby takie jak Botrytis (ale raczej kiedy jeszcze nie jest martwa tkanka) oraz Fusarium.

Skomplikowane w diagnozie niedobory

Jeśli chcemy zdiagnozować niedobory, musimy przeanalizować drogą eliminacji wszystkie zebrane dane. Jeśli np. plantacja zbożowa została założona na świeżo przekształconej łące, mogą to być problemy z dostępnością miedzi (miedź wówczas jest w formie nieprzyswajalnej). Rośliny cierpią wtedy na tzw. chorobę nowin, związaną z tym, że miedź na takich stanowiskach jest niedostępna dla roślin. Bledną wówczas końcówki liści, a następnie charakterystycznie się zwijają. Plamy i chlorozy występujące pomiędzy nerwami młodych liści najczęściej wynikają z zakłóconej produkcji chloroplastów. To zazwyczaj objawy niedoboru magnezu. Ciekawym przykładem są objawy niedoboru manganu w postaci suchej plamistości liści (szare paski, punkty). Takie symptomy możemy dostrzec w uprawie owsa, który rośnie na stanowisku ubogim w ten składnik. Warto mieć świadomość, że badania glebowe wcale nie muszą dać nam odpowiedzi na zaistniały problem niedoborów składników pokarmowych. Objawy ich deficytu mogą się ujawniać pod wpływem wielu czynników, np. niskiego pH, braku opadów, chorego czy uszkodzonego systemu korzeniowego lub na skutek zupełnie innych ograniczeń w pobieraniu (np. działania antagonizmu jonowego).

Wysokie temperatury i efekt soczewkowy

Przyczyną nekroz na liściach mogą stać się oparzenia słoneczne. Zauważyć to można na fragmentach najbardziej naświetlonych i wystawionych na działanie promieni słonecznych (w przypadku zbóż będą to najczęściej liść flagowy i podflagowy). Efekt silnego nasłonecznienia może być widoczny, jeśli po okresie „dobrobytu” (rośliny dobrze zaopatrzone w wodę, składniki mineralne) przychodzi nagle wyraźny stres termiczny połączony z silnym nasłonecznieniem. Rośliny nieprzygotowane na taki bodziec (z cienką warstwą kutykuli) szybko zaczną reagować na te następstwa. Takie efekty pojawiły się lokalnie ubiegłego roku w czerwcu. Po deszczowym maju rośliny nie były przygotowane na wysokie temperatury sięgające prawie 40°C. Na liściach pojawiały się małe plamki mylnie wówczas klasyfikowane jako efekt porażenia roślin brunatną plamistością liści. Groźne zjawisko może także wystąpić, jeśli po przelotnych opadach zwilżających łan przychodzą upały i silne nasłonecznienie. Krople na liściach tworzą jakby soczewki, przez które wiązka światła przechodzi, skupia się i powstaje tzw. efekt soczewkowy powodujący punktowe oparzenia liści. Zjawisko takie notowane jest np. w buraku cukrowym. Dochodzi wówczas do powstania wyraźnych nekroz na liściach. Zdecydowanie w mniejszym zakresie takie zjawisko pojawić się może także w uprawach zbożowych.