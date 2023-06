Rynek preparatów biologicznych „wystrzeli” za kilka lat – mówi Leszek Barański, prezes zarządu firmy Agrosimex. Jak rozwinie się ten rynek w kontekście sytuacji gospodarczej i narzucanych polityk w Unii Europejskiej? Jakie będą ceny produktów wykorzystywanych przez rolników? To tylko niektóre pytania, które postawiliśmy.

Farmer”: Nowa polityka rolna Wspólnoty mówi o ograniczeniu stosowania pestycydów. Cele są ambitne, rolnicy określają je jako nierealne. Zresztą to niejedyne ograniczenia produkcyjne narzucane rolnikom. Jak się Pan na nie zapatruje?

Leszek Barański: Unia Europejska chce wydać rozporządzenie na podstawie aktualnego zużycia pestycydów w każdym kraju, co będzie niesprawiedliwe. W Polsce zużycie substancji czynnych na hektar jest przecież trzykrotnie niższe niż np. w Holandii. Jeśli my zredukujemy zużycie pestycydów – z niskiego poziomu – to nasze uprawy będą ekologiczne. Wprowadzane przepisy powinny być takie same dla wszystkich krajów Wspólnoty i określać pułapy stosowania, a nie być powiązane z ich użyciem w danym kraju. Wyłączanie z upraw 25 proc. areału upraw będzie trudne w Polsce, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, jeśli te wyłączenia nie będą odpowiednio rekompensowane. W związku z tym mamy dwie drogi, którymi możemy pójść: może nastąpić koncentracja gospodarstw w kierunku zwiększenia ich powierzchni i wtedy będzie można to wyłączenie zastosować albo małe gospodarstwa po wyłączeniu części gruntów w ogóle zaprzestaną produkcji, bo nie będą miały na czym produkować. To są dwa poważne zagrożenia. W sadownictwie już się z nimi zmierzono. Producenci musieli dostosować się do programów klienta, bo rozpoczęli produkcję bez stosowania środków ochrony roślin lub też bez ich pozostałości. Proszę zauważyć, że duże zagrożenie dla upraw stanowią nowe szkodniki wchodzące do polskiego ekosystemu z rejonów południowej Europy, co związane jest z ociepleniem klimatu i wycofywaniem niektórych insektycydów. Spowoduje to, że z niektórymi uprawami może być bardzo źle i nie będzie opłacalna ich uprawa.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, wprowadzamy od kilku ładnych lat nowe preparaty biologiczne, czy to minerale, czy też oparte na bakteriach czy na wyciągach roślinnych po to, żeby ułatwić pracę sadownikom i rolnikom. Nasz najważniejszy obecnie biologiczny projekt to Rhizosum N plus. Bakterie azotowe Azotobacter salinestris w nim zawarte dają możliwość zmniejszenie stosowania azotu mineralnego na hektar nawet o połowę. Te bakterie były u nas przez wiele lat badane i ustaliliśmy, że mają one największą wydajność spośród preparatów dostępnych na polskim rynku.

Obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania niechemicznymi metodami ochrony roślin i nawożenia. Pobudziło to także branżę do dynamicznego rozwoju sektora biopreparatów. W jakim kierunku zmierza Agrosimex?

Na razie stosowanie i rozwój preparatów ekologicznych, czyli takich, które mają zastąpić środki chemiczne, następuje dosyć powoli. Ma to związek z tym, że preparaty biologiczne są droższe od środków chemicznych. Dopiero w miarę zdobywania rynku przez niechemiczne preparaty dojdzie do tego, że staną się one tańsze i w związku z tym bardziej dostępne dla producentów rolnych. W tej chwili sprzedajemy np. insektycyd Delfin WG oparty na bakteriach Bacillus thuringiensis, który bardzo dobrze przyjął się w uprawach warzywniczych, natomiast w uprawach sadowniczych jeszcze nie, ponieważ jest zbyt drogi. Także różne preparaty mineralne, np. oleje niszczące część szkodników, są dobrze przyjmowane przez ogrodników, jednak cena nadal pozostaje na wysokim poziomie.

Kiedy rynek preparatów biologicznych „wystrzeli” mocno?

Myślę, że to jest kwestia minimum pięciu lat. Co najmniej tyle czasu potrzeba, żeby portfolio wszystkich dostawców, zwłaszcza tych określanych jako duża chemia dla rolnictwa, uległo uzupełnieniu i się zmieniło. W tej chwili firmy nie mają w swoim portfolio wystarczającej liczby środków biologicznych. Obserwujemy teraz dopiero pierwszy etap wdrażania do praktyki takich substancji. Duże koncerny pomału podejmują ryzyko także z tego powodu, że opłacalność produkcji patentowych środków chemicznych może być o wiele wyższa niż preparatów biologicznych. Zatem jeszcze kilka lat potrwa dochodzenie do celów, a założenia polityki unijnej będą wymuszały zmiany.

Czy rolnicy w ogóle pytają o niechemiczne metody ochrony? Jak wygląda wiedza rolników w tym zakresie?

Sam jestem sadownikiem i znam różne wrażenia sadowników, którzy podjęli się produkcji ekologicznej – przystosowują część lub całe gospodarstwo do takiej produkcji. Cóż, produkcja ekologiczna oznacza niższe plony, a przecież nie ma w tej chwili żadnego mechanizmu pozwalającego na uzyskanie wyższych cen za takie produkty. Poza tym nie jest to stały i rosnący rynek, co jest związane ze zubożeniem części społeczeństwa, której po prostu na wyroby ekologiczne może nie być stać. Z tego co wiem, w wielu bogatszych od nas krajach Europy jest więcej sklepów z żywnością ekologiczną i w zależności od tego, w jakich miastach są one zlokalizowane, sprzedaż takich produktów może sięgać nawet 30 proc. Jednak w miastach, gdzie społeczeństwo ma mniej pieniędzy, nie ma zainteresowania takimi płodami. Liczba miast bogatych jest ograniczona.

Czyli proces dochodzenia do pełnej biologizacji rolnictwa będzie raczej długi w naszej rzeczywistości…

Widzę, że część producentów, którzy wybrali metody ekologiczne upraw, jest mocno zniechęcona do nich i czasami chętnie podjęliby decyzję o powrocie do produkcji konwencjonalnej.

Ceny nawozów poszybowały w górę. Czy producenci szukają innych rozwiązań w odżywianiu roślin, kierując się w stronę nawozów nalistnych?

Ceny nawozów azotowych są bardzo uzależnione od cen gazu ziemnego, który jest podstawowym czynnikiem ich produkcji. W związku z wojną w Ukrainie dostęp do niektórych składników do produkcji innych nawozów, w tym wieloskładnikowych, został mocno ograniczony lub w ogóle niemożliwy. Dlatego wiele firm na świecie podniosło ceny soli potasowych czy fosforytów, co jest normalnym działaniem rynkowym. Te okoliczności sprawiły, że ceny nawozów poszybowały w górę. Gdy gaz staniał, ceny nawozów załamały się, co obserwowaliśmy choćby na przykładzie zakładów azotowych. Ceny nawozów podlegają światowym ruchom cen i w związku z tym to, co dzieje się na naszym rynku, uzależnione jest od światowego popytu i podaży na produkty. Jesteśmy dość ograniczonym rynkiem – powierzchnia 15 mln ha upraw jest niewielka w stosunku do całego światowego rolnictwa. Na tym rynku rządzą ceny światowe.

Jeśli chodzi o nawozy nalistne, to są bardzo potrzebne, ale nie mogą zastąpić w całości nawozów doglebowych. W produkcji warzyw, w produkcji sadowniczej nawozów specjalistycznych zużywa się więcej niż w rolnictwie, a ich oddziaływanie jest szerzej zbadane. Na pewno nawozy nalistne pozwalają na szybką reakcję ogrodnika czy rolnika i szybkie wzmocnienie rośliny, u której widoczne są braki substancji pokarmowych lub u których widoczny jest stres wywołany czynnikami pogodowymi.

W jakim zakresie na tym rynku planuje rozwój Agrosimex?

Pozyskujemy zawsze najlepsze propozycje z rynku. Dużo czasu poświęcamy na zbadanie danego nawozu, zanim wprowadzimy go na rynek i zarejestrujemy, jeżeli jest taki wymóg. Przede wszystkim będziemy zwiększali sprzedaż nawozów specjalistycznych opartych np. na algach, na innych składnikach stymulujących rozwój i uodparniających rośliny na choroby, stresy i inne czynniki niekorzystne.

Po ostatnich zawirowaniach w rolnictwie, które dotkną także ogrodnictwo, można się spodziewać powolnego wzrostu. Ostatnie lata, od początku epidemii COVID-19 i w trakcie jej trwania, dla produkcji rolniczej czy ogrodniczej były w miarę dobre, co było widać po cenach uzyskiwanych z produkcji i wzroście popytu na produkty, który generowali konsumenci. Teraz sytuacja, się odwróciła, widać trudności z nadmiarem wyprodukowanych płodów rolnych czy owoców i w tej chwili ceny spadają. A jak ceny spadają, to klienci nie będą mieli pieniędzy, żeby inwestować w nowości.

Dziękujemy za rozmowę.