Nałożenie się herbicydów podczas zabiegów jest częstym zjawiskiem. W niektórych przypadkach może stanowić dość duże zagrożenie dla rośliny uprawnej.

Uszkodzenia kukurydzy herbicydem mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do obumarcia rośliny

Po uszkodzeniach warto zastosować biostymulację oraz dokarmianie dolistne

Kumulacja substancji aktywnej może prowadzić do obumarcia rośliny uprawnej

Podczas zabiegów herbicydowych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzeń kukurydzy oraz pojawienia się efektów fitotoksycznych. Przyczyn może być wiele - najczęściej związane są one z niskimi temperaturami po zabiegu, suszą, zbyt późną fazą rozwojową rośliny uprawnej czy też kumulacją substancji aktywnej herbicydu. Wspomniana tu kumulacja jest zazwyczaj efektem nakładek podczas zabiegów ochronnych lub zbyt wysokiej dawki na całej plantacji. Czy jest groźna?

Największe ryzyko uszkodzeń chronionej rośliny występuje niewątpliwie na "poprzeczniakach" oraz na "klinach". W większości przypadków podwójna dawka herbicydu nie prowadzi do trwałych uszkodzeń, jednakże roślina może zostać przypalona. Często nawet potrójna nakładka nie powoduje obumarcia kukurydzy, aczkolwiek jest to już w dużej mierze kwestia losowa.

W przypadku kumulacji substancji aktywnej w kukurydzy wiele zależy od dalszego przebiegu pogody. Jeśli będzie chłodno, a dodatkowo pojawią się nocne przymrozki (tak jak obecnie w niektórych regionach) uszkodzenia mogą być spotęgowane niekorzystnym przebiegiem warunków atmosferycznych. Przy bardzo silnym uszkodzeniu może wówczas dojść do obumarcia rośliny.

Czym innym jest chwilowe zahamowanie wzrostu i fitotoksyczność na roślinach a czym innym trwałe uszkodzenie rośliny. Część herbicydów kukurydzianych - choć selektywnych wobec kukurydzy - prowadzi do chwilowego zahamowania wzrostu. I tak np. stosując 2,4-D możemy spodziewać się krótkotrwałego zwijania liści w rurkę - zwłaszcza w przypadku zabiegów w późniejszych fazach. Po kilku lub kilkunastu dniach kukurydza wróci do formy, ale w wielu przypadkach trzeba liczyć się z reakcją rośliny na podanie tej substancji aktywnej.

Podwójna dawka herbicydu groźna dla kukurydzy

W przypadku bardzo silnych uszkodzeń bezzasadne jest natychmiastowe ratowanie plantacji poprzez biostymulacje czy dokarmianie dolistne. Jest ono jak najbardziej wskazane, ale nie odrazu po wystąpieniu uszkodzeń. Bardzo szybka aplikacja takich preparatów może pogłębić stres rośliny. Jeśli uszkodzona roślina zacznie "wypompowywać" skumulowaną substancję aktywną i powróci do normalnego cyklu życiowego, tzn rozwoju liści i wzrostu, wówczas zdecydowanie warto zastosować interwencyjnie właśnie dokarmianie nawozami dolistnymi czy też wspomnianymi biostymulatorami.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego jak zachowa się kukurydza w przypadku skumulowania substancji aktywnej. W zasadzie bardzo rzadko przeprowadza się testy dotyczące potrójnego nałożenia się w jednym miejscu herbicydu. W przypadku podwójnej dawki zazwyczaj wystąpi silna fitotoksyczność, ale nie będzie ona prowadziła do obumarcia rośliny. Podpowiedzią co do tego czy roślina przeżyła może być obecność zielonych liści lub zdolność do wytwarzania kolejnych liści. Może zdarzyć się tak, że trwale uszkodzone zostały liście, które miały nawiększy kontakt z cieczą roboczą, ale roślina będzie generalnie zdolna do dalszego rozwoju. Bezsprzeczne jest jednak, że przy silnym uszkodzeniu w najlepszym przypadku rozwój zostanie zahamowany przynajmniej na kilka lub kilkanaście dni.