Pokaż nam swoją plantację kukurydzy i wygraj pułapkę świetlną

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Pokaż nam swoją plantację kukurydzy i pochwal się, jak dbasz o uprawy z Farmerem. Najciekawszą fotografię nagrodzimy pułapką świetlną do odłowu motyli omacnicy prosowianki, rolnic, ćmy bukszpanowej i innych nocnych gatunków. Wartość nagrody to 500 zł.

Decyzja o terminie zwalczania omacnicy prosowianki powinna być podejmowana w oparciu o szczegółowy monitoring plantacji kukurydzy. Do obserwacji lotów tego szkodnika służą pułapki świetlne. Pozwalają one zaobserwować dynamikę lotu motyli i pomogą wyznaczyć termin zabiegu ochrony. Bez takiej wiedzy zabieg może zostać wykonywany za wcześnie lub za późno, a to drastycznie obniża jego skuteczność.

Fundatorem pułapki świetlnej do odłowu motyli omacnicy prosowianki, rolnic, ćmy bukszpanowej i innych nocnych gatunków jest Centrum Uprawy, Nawożenia i Ochrony Roślin, producent i jedyny sprzedawca pułapek świetlnych marki DIONP.

W skład zestawu wchodzi: pułapka świetlna z budowanym źródłem światła emitującego fale atrakcyjne dla gatunków nocnych (w tym UV) wraz z uchwytem do podwieszania, przewód elektryczny, akumulator wielokrotnego ładowania wraz z dedykowaną ładowarką, pojemnik zbiorczy na owady, pojemnik na octan etylu, 1 litr octanu etylu do usypiania owadów, instrukcja obsługi, pęseta entomologiczna, rękawiczki oraz kod dostępowy i link do artykułu on-line związanego z poprawną identyfikacją omacnicy prosowianki. Wartość całego zestawu to 500 zł.

Zdobądź zatem narzędzie, które pomoże Ci monitorować najgroźniejszego szkodnika kukurydzy! Wystarczy tylko wziąć udział w naszym konkursie. Na naszym profilu na Facebooku, pod postem konkursowym, wstaw swoje zdjęcie z polem kukurydzy. Konkurs trwa do 12 lipca 2021 r., do godziny 23.59.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu znajduje się poniżej w załączniku.