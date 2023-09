Jak co roku Syngenta organizuje spotkania z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. Do wyboru rolnicy mają 5 lokalizacji.

Firma Syngenta zaprasza na kolejną edycję spotkań z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. Pierwsze spotkanie już się odbyło w miejscowości Czyżew.

Na miejscu rolnicy nie tylko mogą podziwiać kolekcję odmian kukurydzy. Eksperci prezentują także kilka nowości z zakresu rolnictwa cyfrowego, a także omówią najważniejsze technologię ochrony tego gatunku.



Jak informuje firma Syngneta, podczas tegorocznych spotkań rolnicy będą mieli okazję obejrzeć poletka pokazowe kukurydzy zlokalizowane na pięciu plantacjach. W każdej z lokalizacji firma zaprezentuje ponad 20 odmian kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i kiszonkę.

Firma opowie również o realizowanym od dwóch lat projekcie MaxiMaize, tj. mieszaninie topowych odmian z grupy PowercellTM, a także zaprezentuje swoją ofertę cyfrową, w tym nowe, dostępne już wkrótce dla wszystkich zainteresowanych narzędzie Cropwise Seed Selector.

Goście Pól Klasy S będą mogli też zapoznać się z ofertą zapraw oraz preparatów biologicznych i herbicydów dla kukurydzy dopasowanych do warunków pogodowych.

Pola Klasy S Kukurydza, Czyżew Fot. Syngenta

Pola klasy S - lokalizacje spotkań

Tegoroczne Pola Klasy S Kukurydza odbędą się w pięciu lokalizacjach w podanych poniżej terminach. Zależnie od regionu spotkania nastawione są na kukurydzę na ziarno lub kiszonkę.

3 września – Gospodarstwo Rodzinne Dmochowscy

Czyżew Siedliska 1, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie

8 września – Gospodarstwo Natalia Bednarska

Polwica 37, 55-216 Polwica, woj. dolnośląskie

15 września – Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. z o.o.

Karolew 7, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie

19 września – Gospodarstwo Rolne Mazur

64-730 Wieleń Północny, woj. Wielkopolskie

28 września – Gospodarstwo Rolne Marcin Suszek

Klimusin 6, 21-050 Klimusin, woj. lubelskie

Nowe odmiany w portfolio Syngenty

Podczas spotkań firma poświęci szczególną uwagę odmianom kukurydzy w typie dent (#DentyOdSyngenty), prezentując również nowości na nadchodzący sezon. Bogata kolekcja odmian Syngenty zawiera również takie, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Ciekawych nowości nie zabraknie w odmianach kiszonkowych (#I<3Kiszonka). Syngenta stawia na odmiany w typie flint/dent, gwarantujące zarówno bardzo wysokie plony kiszonki, jak i jej znakomitą jakość, co przekłada się na zwiększenie wydajności mleka.

Pola Klasy S Kukurydza, Czyżew Fot. Syngenta

Podczas spotkań przedstawiciele Syngenty zaprezentują szerzej projekt MaxiMaize, tj. specjalnie wyselekcjonowaną mieszaninę najlepszych odmian kukurydzy z programu hodowlanego PowercellTM. Warto podkreślić, że projekt MaxiMaize cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rolników, a prowadzony jest od 2021 roku.

Garść nowości od Syngenty

Po raz pierwszy opowiemy o nowym serwisie online – Cropwise Seed Selector. Platforma dostępna już od 1 października br. umożliwia uzyskanie spersonalizowanej rekomendacji nasion kukurydzy, dostosowanej do lokalnych warunków konkretnego gospodarstwa.



Na spotkaniach rolnicy będą mieli okazję dowiedzieć się też więcej nt. dopasowania ochrony herbicydowej kukurydzy do panujących warunków pogodowych. Mowa będzie również o pierwszym w ofercie Syngenty biostymulatorze Quantis, który skutecznie chroni uprawę przed stresem suszy. Eksperci Syngenty wyjaśnią, dlaczego ważne jest prawidłowe zaprawianie nasion kukurydzy i poznają strategię zaprawiana Syngenty zawartą w programach Elevation i Elevation Plus.

Syngenta szerzej przedstawi też system służący do bezpiecznego napełniania opryskiwaczy, easyconnect, o czym było także mowa na centralnych Polach Klasy S w czerwcu w Kostograju: