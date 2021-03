Polysulphate – najlepszy wybór, aby uzyskać wyższe plony

Firma ICL od ponad 90 lat dostarcza klientom na całym świecie produkty do profesjonalnego nawożenia upraw. Czym jest Polysulphate – flagowy produkt ICL?

ICL to jedyna firma na świecie, która posiada kopalnię minerału polihalit o handlowej nazwie Polysulphate. Polihalit jest naturalnie występującym w przyrodzie minerałem, a nie mieszaniną soli. Pochodzi z warstwy polihalitowej skał, ponad 1000 m poniżej poziomu Morza Północnego u wybrzeży North Yorkshire, w Wielkiej Brytanii, gdzie pokłady polihalitu zalegają od 260 milionów lat. Minerał ten jest naturalnym, wieloskładnikowym nawozem, który składa się głównie z siarki (48 proc. SO3), potasu (14 proc. K2O), magnezu (6 proc. MgO) i wapnia (17 proc. CaO) w formie siarczanowej i - co ważne - właściwie nie zawiera chlorków, dlatego też ma zastosowanie w wielu gatunkach uprawnych, w tym również wrażliwych na chlorki. Dodatkowo Polysulphate właściwie nie ma wpływu na zasolenie czy też zakwaszenie gleby. Polysulphate to kruszony naturalny minerał, który nie jest w żaden sposób przetwarzany chemicznie. Dlatego też nawóz ten uzyskał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Polysulphate produkowany jest w trzech podstawowych formach: granulowanej, minigranulowanej i proszkowej. Na rynku polskim dostępny jest produkt w formie granulowanej, która charakteryzuje się kalibrażem od 2 do 4 mm i doskonale nadaje się do wysiewu samodzielnego standardowymi rozsiewaczami do nawozów oraz do stosowania razem z innymi nawozami, w tym z nawozami azotowymi.

Jak działa Polysuphate?

Pierwsze przeprowadzone doświadczenia naukowe z Polysulphate koncentrowały się na ustaleniu dostępności dla roślin pierwiastków znajdujących się w nawozie: siarki, potasu, magnezu i wapnia. W doświadczeniach wazonowych rośliny były traktowane pojedynczymi składnikami w postaci siarczanu potasu, magnezu i Polysulphate. We wnioskach stwierdzono, że pobieranie składników pokarmowych przez korzenie roślin z nawozu Polysulphate było co najmniej tak dobre, jeśli nawet nie lepsze, niż w przypadku standardowych nawozów granulowanych. Wyniki tych badań jednoznacznie potwierdziły skuteczność działania Polysulphate jako nawozu wieloskładnikowego.

Kolejne wielokrotnie powtarzane badania, zarówno wazonowe, jak i przeprowadzane w warunkach produkcji polowej pokazały, że Polysulphate charakteryzuje unikalna cecha – wydłużona dostępność składników pokarmowych dla roślin. Formy siarczanowe zawartych w Polysulphate makroskładników dostępne są dla roślin nawet przez 50 dni, ponieważ nie są tak łatwo wypłukiwane w głąb profilu glebowego, jak inne formy pochodzące z nawozów mineralnych. Należy podkreślić, że uwalnianie siarczanów z Polysulphate pokrywa się z okresami największego zapotrzebowania na nie przez rośliny.

Polysulphate uwalnia siarczany i zaopatruje w nie rośliny nawet po wystąpieniu silnych opadów.

Przeprowadzono również eksperymenty mające na celu ustalenie szerokości i równomierności rozrzutu Polysulphate (wielkość granul 2-4 mm) . Doświadczenia przeprowadzone we Francji, Danii i Niemczech potwierdziły doskonały rozkład rozrzutu na szerokości nawet do 36 m.

Korzyści wynikające ze stosowania nawozu Polysulphate

Jest łatwo dostępny – rozpuszczalne siarczany są niemal natychmiast dostępne dla korzeni roślin;

Przedłużona dostępność dla roślin – nawet przez 50 dni;

Nowa, granulowana forma siarki umożliwia elastyczne dostosowanie dawki do zasobności gleby na polu;

Łatwy w przechowywaniu i aplikacji;

Dodatkową korzyścią jest wysoka zasobność w potas, magnez i wapń;

Cechuje się niską zawartością chlorków, dzięki czemu nadaje się do stosowania w uprawach wrażliwych na ten pierwiastek;

Jest nieszkodliwy dla środowiska, ponieważ jest naturalnym minerałem – w procesie produkcji nie powstają szkodliwe produkty uboczne, nie przyczynia się też do zakwaszenia gleby;

Produkt nie jest przetwarzany chemicznie, w związku z czym nie przyczynia się do nadmiernej emisji CO2.

Jak stosować Polysulphate?

Najlepiej wysiewać doglebowo – raz, na początku okresu wegetacji, przed nawożeniem azotem.

Naturalny, zrównoważony i niezawodny

Polysulphate to niezawodna, wysoka jakość bez negatywnego wpływu na środowisko. W przeciwieństwie do nawozów mieszanych i wieloskładnikowych produkt ten jest dostępny w stanie naturalnym. Jest więc idealnym źródłem wysoko przyswajalnych składników pokarmowych dla wszystkich upraw, zwłaszcza roślin kapustnych, zbóż, roślin strączkowych, warzyw polowych, bogatych w koniczynę użytków zielonych i upraw kiszonkowych. Doskonale sprawdzi się również w uprawie warzyw czy owoców miękkich.

