Ponad 200 śmietek odłowionych w żółtym naczyniu! Rzepak zagrożony poważnymi uszkodzeniami korzeni

Dziś w Złotnikach k. Poznania w żółtym naczyniu naliczono ponad 200 dorosłych muchówek śmietki kapuścianej. -Tak dużego nalotu muchówek tego szkodnika nie zanotowano w Polsce nigdy - informuje farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu.







Śmietka kapuściana przekroczyła znacznie próg ekonomicznej szkodliwości.

Szkodnik ten może doprowadzić do poważnych szkód w uprawach rzepaku.

To kolejny sygnał o poważnym zagrożeniu ze strony tych szkodników. Kilka dni temu wystosowaliśmy komunikat w tym temacie, zalecając lustracje wystawionych na polach rzepaku żółtych naczyń.

Niestety o masowych nalotach śmietki informuje także IOR-PIB w Poznaniu. Po upływie 1 tygodnia w żółtym naczyniu wystawionym na polach w Złotnikach koło Poznaniu odłowiło się ponad 200 dorosłych śmietek w żółtym naczyniu.

-To jest wielki nalot, co wpłynie na bardzo silne uszkodzenie korzeni przez larwy - ostrzega prof. Mrówczyński.

Muchówki aktualnie już składają jaja, z których wylęgną się larwy dokonujące licznych uszkodzeń młodych korzeni. Niestety nie wszystkie odmiany są zaprawione dostępnymi zaprawami insektycydowymi. Przypominamy także, że w tym roku nie było możliwości także użyć materiału zaprawionego wycofanymi zaprawami neonikotynoidowymi. To może doprowadzić do poważnych szkód w uprawach rzepaku.

Najsilniej zaatakowane rośliny mogą wypaść z obsady zanim jeszcze ustanie jesienna wegetacja. Z drugiej strony mocne uszkodzenia systemu korzeniowego mogą wpłynąć na słabsze przezimowanie plantacji. Będziemy rozwój wydarzeń monitorować.

Przypominamy, że jedyny sens zwalczania tego szkodnika to wykonanie zabiegu w okresie nalotu muchówek. Daje to także nadzieje, że zabieg insektycydem wykonany podczas masowych nalotów, w sposób istotny ograniczy populację tego szkodnika. Wcześniej jednak należy wykonać lustrację własnej plantacji, bo szkodniki mają także tendencję do regionalnego występowania.

Tak licznego nalotu śmietki kapuścianej na rzepak nie zanotowano nigdy, informuje IOR -PIB w Poznaniu. Fot. IOR-PIB w Poznaniu.

Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie 1 śmietki w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

Jak wygląda śmietka kapuściana?

Śmietka podobna jest do wszystkim znanej muchy domowej. Samce są ciemnoszare długości 5-5,5 mm, samice większe (6-6,5 mm) i jaśniejsze od samców. Cechą charakterystyczną jest czerwona plamka na srebrzystym czole. Samica składa około 100-150 jaj na szyjce korzeniowej rzepaku lub w glebie, ale w pobliżu rośliny. Jaja są białe i podłużne. Po około 5-10 dniach pojawiają się białe lub kremowe larwy dokonujące właściwych uszkodzeń roślin.

Niestety do zwalczania śmietki zarejestrowanych mamy zaledwie kilka preparatów. Przeczytacie o tym w poprzednim artykule.