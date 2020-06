Ponad 70 t nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych

Podczas międzynarodowej operacji "Srebrny Topór" (Silver Axe V) udało się zatrzymać ponad 70 t nielegalnych pestycydów. Proceder fałszowania środków ochrony roślin niestety ma się bardzo dobrze i w niektórych krajach może nawet stanowić 25 proc. rynku.

W Polsce, tak jak w latach ubiegłych, w ramach akcji prowadzone były intensywne dziania kontrolne inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na przejściach granicznych, targowiskach, drogach, miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. Efekt tych działań to ujawnienie, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policją, 70 119 kg/l nielegalnych środków ochrony roślin.

Warto wiedzieć, że PIORiN już po raz czwarty uczestniczyła w prowadzonej pod patronatem EUROPOL-u międzynarodowej operacji Silver Axe V, jednej z ważniejszych i najbardziej prestiżowych inicjatyw podejmowanych w ramach walki z międzynarodowym handlem nielegalnymi środkami ochrony roślin, w którą zaangażowane są urzędy ds. ochrony roślin, organy celne i organy ścigania.

- Działania kontrolne w ramach trwającej trzy miesiące operacji prowadzone były równolegle w 32 państwach. W ich wyniku zakwestionowana została rekordowa ilość 1 346 ton nielegalnych środków ochrony roślin – informuje Inspekcja.

Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podkreśla, że stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków, zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu, prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, a za tym dochodów rolnika.

- Nielegalne środki ochrony roślin powodują także olbrzymie straty gospodarcze. Według opublikowanego w czerwcu 2019 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) „Raportu o stanie naruszenia praw własności intelektualnej” („Status Report on IPR Infringement”) podrobione środki ochrony roślin i agrochemikalia stanowią jeden z 11 kluczowych sektorów gospodarki, który przyczynia się do prawie 60 miliardów euro strat rocznie w całej Unii Europejskiej. Szacunkowo, według Komisji Europejskiej wielkość handlu nielegalnymi środkami ochrony roślin wynosi od 8 do 10 % rynku, natomiast według EUROPOLu, w niektórych krajach może stanowić nawet ok. 25 % - podaje PIORiN.

Źródło: PIORiN