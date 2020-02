Poprawki w rzepaku na dwuliścienne

Ciepła jesień i zima przyczyniły się do intensywnego wzrostu chwastów. W rzepaku ozimym szczególnie należy zwrócić uwagę na gatunki rumianowate czy też przytulię czepną. Należy też pamiętać o podaniu wyższych zalecanych dawek herbicydów, bo chwasty są już mocno wyrośnięte.

Mimo iż wykonane zostało jesienne odchwaszczanie to może się okazać, że będzie potrzebna korekta. Niestety warunki pogodowe i wczesny siew sprzyjały szybkiemu rozwojowi chwastów w łanie rzepaku. Na wiosnę szczególnie uciążliwe mogą się okazać: fiołek polny, mak polny, przytulia czepna, stulicha psia, krzywoszyj polny, czy bodziszek drobny.

Jak z nimi walczyć?

O ile liczba preparatów do odchwaszczania wiosennego rzepaku jest w miarę rozbudowana, to już substancje czynne na których są one oparte można policzyć na palcach jednej ręki.

W okresie wiosennym mogą to być te opierające się o mieszaninę dwóch substancji czynnych: chloropiralidu i pikloramu. Działają one systemicznie i najskuteczniej niszczą chwasty, które znajdują się w fazie 2-6 liści. Są to takie preparaty jak np. Barka 334 SL, Gala 334 SL, Galera 334 SL czy Kratos A. Działają one w niskich temperaturach. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich aplikować, kiedy średnia dobowa temperatura jest niższa niż plus osiem st. C.

Do dyspozycji rolników są też preparaty opierające się tylko i wyłącznie o substancję: chlopyralid. Są to takie środki jak np. Clap, Golden Clopyralid 300 SL, Lontrel 300 SL czy Major 300 SL. Niszczą one chwasty od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Dodatkowo na takie środki jak: Raldico 300 SL, Pikas 300 SL i Zorro 300 SL oparte o pikloram, z końcem ubiegłego roku zakończył się termin ważności zezwolenia do obrotu. Dopuszczone są one jednak do sprzedaży do 30 czerwca 2020 r.

Nowością na rynku jest preparat Korvetto, który zawiera znaną substancję: chloropyralid, ale też i nowy związek – Arylex.

Więcej na temat wiosennego odchwaszczania rzepaku w artykule „Dobij chwasty dwuliścienne” Marka Badowskiego z IUNG PIB we Wrocławiu w marcowym numerze miesięcznika Farmer.