Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że również i w tym sezonie wystąpią niedobory wody w glebie w większości regionów naszego kraju. Spowoduje to, że przedwschodowe zabiegi doglebowe będą w najlepszym razie mało skuteczne, a w większości przypadków niestety nieskuteczne. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie selektywnych herbicydów nalistnych.

Na plantacji skuteczne ograniczenie chwastów można prowadzić już od fazy liścieni rzepaku ozimego aż do momentu wytworzenia przez niego 5-6 liści właściwych. W niektórych przypadkach nawet do fazy 8-9 liści właściwych czy nawet do początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 21!), czyli praktycznie do końca wegetacji jesiennej.

Nierównomierne wschody rzepaku utrudniają prawidłowe prowadzenie plantacji. Jednak wiele herbicydów powschodowych można stosować w dużym przedziale faz rozwojowych rzepaku, co pozwala na przeprowadzenie bezpiecznego zabiegu niezależnie od stanu roślin

Które substancje czynne na chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne?

Dimetachlor (np. Teridox 500 Ec, Colzor Uno) – można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 4 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są od fazy kiełkowania do fazy liścieni (np. bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rdest powojowy, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna, przytulia czepna, tobołki polne, wilczomlecz obrotny).

Metazachlor (np. Butisan 400 SC, Butisan S, Dakota 500 SC, Metax 500 SC, Parsan 500 SC, Rapsan Solo 500 SC, Znachor 500 SC) – można stosować zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są od fazy liścieni do fazy 2 liści właściwych (np. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, niezapominajka polna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, rumian polny, stulicha psia, tasznik pospolity, rdestówka powojowata, wyczyniec polny).

Propyzamid (np. Barclay Propyz SC, Kerb 400 SC, PPZ-400 SC, Prince 400 SC, Prince Duo 400 SC, Propyzaflash SC, TurboPropyz SC) – można stosować zaraz po osiągnięciu przez rzepak ozimy fazy 4 liści, do momentu osiągnięcia 6 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie wschodów i liścieni oraz do fazy 2 liści właściwych (np. babka lancetowata, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy zbóż, szczyr roczny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnice, wyczyniec polny).

Metazachlor + chinomerak (np. Butisan Star 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Turbo, Sultan Top 500 SC) – można stosować po wschodach (faza 2 liści) rzepaku ozimego aż do momentu osiągnięcia 4-8 liści właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są od fazy liścieni do fazy 2 liści właściwych (np. bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, tasznik pospolity, fiołek polny, przetacznik polny, wiechlina roczna, wyczyniec polny).

Chwasty w rzepaku mogą wschodzić do późnej jesieni. Na szczęście, są także takie rozwiązania herbicydowe, które można stosować praktycznie do końca wegetacji jesiennej

Cały artykuł ukazał się we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"