W poprzednim numerze omawialiśmy przedwschodowe zabiegi herbicydowe w kukurydzy. Tym razem zwrócimy uwagę na ochronę powschodową. Jakie są jej zalety, a jakie wady? W jaki sposób przygotować strategię ochronną?

Truizmem będzie stwierdzenie, że kukurydza jako roślina uprawiana w szerokich rzędach jest narażona na dużą presję ze strony chwastów. Zanim rośliny będą na tyle duże, by w całości przerosnąć chwasty, musi minąć kilka, a nawet kilkanaście tygodni (przyjmuje się, że odpowiednią wysokość mogą osiągnąć w fazie 8-10 liści). Nie możemy jednak liczyć, że kukurydza sama poradzi sobie z chwastami i te zostaną przysłonięte. Nie ma bowiem szans, by roślina ta osiągnęła odpowiednią wysokość, wegetując razem z chwastami, które już w początkowych fazach wzrostu są w stanie ją zagłuszyć i przerosnąć łan. Kukurydza teoretycznie będzie mogła do pewnego momentu rozwijać liście (oczywiście bardzo drobne), ale przestanie wzrastać, a z czasem roślina otoczona chwastami może zżółknąć i całkowicie zaschnąć.

Chwastnica na ciepło

Na początku zwróćmy uwagę na te niepożądane rośliny, które dla kukurydzy stanowią największe zagrożenie. Rzecz jasna wszystkie chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w istotny sposób konkurują z kukurydzą o dostęp do składników pokarmowych, niemniej część z nich jest zdecydowanie bardziej inwazyjna.

Jednym z typowych gatunków zarastających plantację kukurydzy jest chwastnica jednostronna. Jej szybki wiosenny rozwój spowodowany jest m.in. skłonnością do wysokiej dynamiki wzrostu w warunkach wyższych temperatur, co zbiega się z intensywnym wzrostem kukurydzy. Ta jednak, jak wiadomo, jest wysiewana w szerokich rzędach, dzięki czemu pozostawia sporo miejsca do rozwoju pozostałym roślinom.

Kiełkowanie chwastnicy rozpoczyna się przy temperaturze 10-15oC. Co to oznacza w praktyce? W przypadku zabiegu doglebowego możemy nie zwalczyć chwastnicy, jeśli siew kukurydzy nastąpił w chłodniejszych warunkach. W zależności od typu/odmiany kukurydza potrzebuje niższej temperatury gleby do rozwoju. Wykonując aplikację doglebową, możemy zwyczajnie nie „wychwycić” chwastnicy na plantacji. Na wilgotnych stanowiskach chwast ten, popularnie zwany prosem, kiełkuje z głębokości 2 cm, z kolei gleby o deficytach wilgotności pozwalają na skiełkowanie z głębokości 3-5 cm. Co więcej, chwastnica jest potasolubna i z gleby może pobrać znaczne ilości tego składnika.

W Polsce przeprowadzone zostały badania, z których wynika, że silne zachwaszczenie chwastnicą – na poziomie 50 szt./m2 – prowadzi do spadku plonu ziarna o prawie 50 proc. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że w przypadku późnego kiełkowania i wschodów w wyższych fazach rozwojowych kukurydzy pozostaje nam bardzo niewiele czasu na oprysk. W fazie powyżej 7. liścia w praktyce wjazd z opryskiwaczem na pole będzie znacznie utrudniony. Nie unikniemy przy tym także strat na skutek ugniatania roślin.

Komosa – siedlisko szkodników

Sporym zagrożeniem, w zasadzie w całym kraju, jest komosa biała. Lubi ona potas i azot, dlatego też nawożenie pod kukurydzę sprzyja również rozwojowi komosy. Co gorsza, może być siedliskiem szkodników, przez co będzie stanowiła pomost pomiędzy roślinami a patogenami chorobotwórczymi. Co prawda ta sytuacja jest groźniejsza dla zbóż jarych aniżeli dla samej kukurydzy, jednak nie możemy z całą stanowczością stwierdzić, że choroby przenoszone przez szkodniki nie będą stanowić w niedalekiej przyszłości problemu dla zasiewów kukurydzy

– tym bardziej że jej areał pozycjonuje ją w czołówce upraw w kraju.

Szereg groźnych dwuliściennych

Niełatwy w zwalczaniu jest bodziszek drobny. To stosunkowo niewielki chwast. W dodatku przedział czasowy jego wschodów jest bardzo szeroki, co w znacznym stopniu utrudnia ochronę herbicydową. Czasem może się zdarzyć, że zignorujemy obecność bodziszka na plantacji. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że wizualnie wydaje się niegroźny. Nic bardziej mylnego, zwłaszcza że jest na tyle silny, iż problem ze zwalczaniem go mają nawet preparaty nieselektywne. Glifosat w niższych dawkach miewa problemy z bodziszkiem.

Groźne są także takie rośliny, jak szarłat szorstki czy cała grupa rdestów. Szarłat rozwija się od 7oC, ale szczególna dynamika wzrostu przypada na upalne dni, kiedy słupki rtęci przekraczają 30oC. Liczne badania wskazują na wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie szarłatu na składniki pokarmowe, co sprawia, że przy dużym nasileniu może niemal całkowicie pozbawić kukurydzę dostępu do składników. Jedne z badań wskazywały, że szarłat na plantacji w ilości 20 roślin/m2 pobiera dwukrotnie więcej azotu i fosforu oraz aż pięciokrotnie więcej potasu – w stosunku do kukurydzy w obsadzie 9 szt./m2.

Nikosulfuron – bardzo dobry na jednoliścienne

W zwalczaniu chwastów jednoliściennych nieoceniony od lat jest nikosulfuron. Nie ma jednak róży bez kolców. Może on powodować chwilowe przebarwienia i delikatne uszkodzenia. Powstające chlorozy nie mają jednak wpływu na plonowanie. W przypadku zwalczania perzu właściwego stosujemy wyższe dawki nikosulfuronu. Warto wspomnieć, że od kilku lat zauważa się, iż działanie tej substancji czynnej na perz w niektórych przypadkach może nie być w pełni skuteczne. Pojawiają się zapisy o jego średniej wrażliwości na nikosulfuron. Niemniej substancja ta w ochronie nalistnej należy do czołówki i jest jedną z tych, po które w kukurydzy sięga się najczęściej.

Przykładowe preparaty zawierające nikosulfuron:

Climax Extra 06 OD (nikosulfu­ron),

Hector Max 66,5 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, dikamba),

Henik Extra 040 OD (nikosulfuron),

Mezonir 340 WG (nikosulfuron, mezotrion, rimsulfuron).

Rimsulfuron

W celu zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych podawać możemy rimsulfuron. Zalecenia mówią, by pamiętać o dodatku adiuwantu, jeśli substancja ta podawana jest w formulacji WG. Nie jest to absolutnie kompleksowe rozwiązanie, dlatego też rimsulfuron powinien być stosowany z partnerem – zwłaszcza przeciw chwastom dwuliściennym.

Przykładowe preparaty zawierające rimsulfuron:

Hector 53,6 WG (nikosulfron, rimsulfuron),

Rimel 25 SG (rimsulfuron),

Rincon 25 SG (rimsulfuron).

2,4-D – trzeba stosować z umiarem

Kukurydza, choć może być potraktowana tą substancją, jest wobec niej dość delikatna. Praktyka wskazuje, że po zabiegu z zastosowaniem 2,4-D (fabrycznie z florasulamem) rośliny chwilowo mogą zahamować rozwój, a same liście ulegają „skręceniu w rurki”. Jest to efekt przejściowy, w zależności od warunków trwający 7-14 dni. Niemniej takie zjawisko może wystąpić. Jeśli więc stosujemy takie rozwiązanie, można rozważyć sekwencyjne podejście do zabiegu, np. dwie aplikacje po 50 proc. dawki. Jednocześnie nie powinno się wykonywać aplikacji 2,4-D wcześniej niż w fazie 3. liścia oraz nie później niż w BBCH 16.

Przykładowe preparaty zawierające 2,4-D:

Mustang 306 SE (2,4-D, florasu-

lam),

lam), Stapler 600 SL (2,4-D).

Terbutyloazyna z ograniczeniami

W zabiegach nalistnych możemy stosować terbutyloazynę – substancję działającą typowo doglebowo, ale dzięki temu pozwalającą na zwalczanie chwastów jeszcze kiełkujących. W przypadku aplikacji tej substancji musimy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z jej podawaniem na plantacji – przepis mówi o możliwości podania raz w ciągu 3 lat (przy maksymalnej dawce 850 g s.cz.). Terbytylazyna może być w przypadku niektórych rozwiązań stosowana aż do fazy 6. liścia kukurydzy. Biorąc jednak pod uwagę jej działanie, zdecydowanie lepszą decyzją będzie aplikacja do fazy maksymalnie 4 liści kukurydzy.

W przypadku stosowania nikosulfuronu wraz z terbutyloazyną (ewentualnie z innymi substancjami doglebowymi) pamiętajmy, by zabiegu nie wykonywać wcześniej niż w fazie 1. liścia kukurydzy, ale jednocześnie chwasty muszą być w fazie intensywnego wzrostu – nikosulfuron działa tylko nalistnie.

Przykładowe preparaty zawierające terbutyloazynę:

Lumax 537,5 SE (terbutyloazyna, mezotrion, s-metolachlor),

Successor TX 487,5 SE (petoksamid, terbutyloazyna).

Mezotrion i sulkotrion – dobre w duetach z nikosulfuronem

W zabiegach powschodowych mamy do dyspozycji również mezotrion. Podobnie jak w przypadku nikosulfuronu po zabiegu z wykorzystaniem mezotrionu również można czasem zaobserwować chlorozy na liściach kukurydzy – niemniej są one chwilowe i nie mają żadnego negatywnego wpływu na plonowanie. Mezotrion jest szybko pobierany przez chwasty. Stosowany bywa często w duecie z nikosulfuronem. Musimy jednak pamiętać, że połączenie tych dwóch substancji – choć w ogólnym rozrachunku skuteczne – nie poradzi sobie np. z powojem polnym.

Przykładowe preparaty zawierające mezotrion:

Elumis 105 OD (nikosulfuron, mezotrion),

Mezonir 340 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion),

Temsa 100 SC, Notos 100 SC, Osorno 480 SC (mezotrion).

Podobnie jak mezotrion, tak i sulkotrion jest doceniany jako partner w mieszaninach z nikosulfuronem. Substancja ta w Polsce stosowana jest już niemal 30 lat.

Przykładowe preparaty zawierające sulkotrion:

Sulcotrec 500 SC (sulkotrion, terbutyloazyna),

Sulkorn 300 SC (sulkotrion),

Sulcogan 300 SC (sulkotrion).

W nalistnym zabiegu możemy wykorzystać także izoksaflutol i tienkarbazon metylu (np. Adengo 315 SC). Taki zabieg musimy wówczas wykonać do fazy 2 liści.

Mniej popularną substancją jest tembotrion. Substancję tę znajdziemy chociażby w preparacie Capreno, gdzie występuje w duecie z tienkarbazonem metylu. Samo Capreno zgodnie z etykietą podajemy w fazie 3-5 liści kukurydzy. Co ważne, koniecznie z adiuwantem. Dotychczasowe badania wskazują, że tembotrion dość dobrze zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

Jeśli na plantacji mamy szczególnie duży problem z przytulią czepną lub szarłatem, to godny uwagi może okazać się pirydat. Bardzo dobrze radzi sobie także z komosą oraz żółtlicą. W połączeniu z nikosulfuronem oraz substancją wzmacniającą jeszcze działanie na chwasty dwuliścienne powinniśmy otrzymać bardzo dobry efekt zwalczania pełnego spektrum chwastów.

Przykładowe preparaty (pirydat):

Onyx Extra (pirydat, mezotrion),

Laudis 44 OD.

Który zabieg będzie lepszy?

Czy zabieg nalistny będzie lepszy niż przedwschodowy? Nie ma jednej odpowiedzi. Musimy „czuć” pole. Na niektórych kawałkach dobrze jest wykonać zabieg w dawkach dzielonych, tzn. najpierw doglebówka, a potem zabieg nalistny. Jeśli decydujemy się na zabieg po wschodach, to musimy pamiętać o tym, by ten został wykonany w jak najlepszych warunkach – oczywiście, przy optymalnej wilgotności powietrza i temperaturze. Po zabiegu może pojawić się na kukurydzy zjawisko fitotoksyczności. Jest ono jednak przemijające i w większości przypadków nie ma negatywnego wpływu na plonowanie.

Zabieg nalistny w niektórych sezonach pozwala na większą kontrolę przed chwastami jednoliściennymi. Tak jak wspomniano wcześniej, chwastnica może rozwijać się nieco później niż kukurydza. Wszystko zależy jednak od warunków pogodowych i glebowych. Ogólnie jednak rzecz ujmując, nie można w przypadku kukurydzy definitywnie powiedzieć, że jedna technologia jest lepsza od drugiej. Obydwa zabiegi powinny być skuteczne przy odpowiednich warunkach i dobrym doborze substancji aktywnych. Decydując się na zabieg powschodowy, nie należy jednak czekać zbyt długo z aplikacją. Najlepiej wykonać go najpóźniej w fazie 4-5 liści. Później chwasty mogą być już bardzo silne, w czym pomagają im m.in. szerokie rzędy kukurydzy.