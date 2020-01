Powstała nowa seria adiuwantów Premium

- W wyniku kilkuletnich badań prowadzonych w ramach grantu udzielonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstała seria adiuwantów o wielokierunkowym działaniu. Są to produkty zwiększające skuteczność działania środków ochrony roślin stosowanych w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych – podaje Agromix.

Jak informuje firma, nowa seria adiuwantów została przygotowana w szczególności pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska – w ich skład wchodzą surowce o wysokim wskaźniku biodegradowalności, często pochodzenia naturalnego. Twórcy adiuwantów zwracali szczególną uwagę także na ich bezpieczeństwo w stosunku do pszczół i innych organizmów.

- Adiuwanty te muszą oznaczać się nie tylko wysoką efektywnością, ale przede wszystkim nie mogą stanowić zagrożenia dla człowieka i środowiska - powiedział ich współtwórca prof. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nowe produkty posiadają dzięki dobranym komponentom likwidują niekorzystny wpływ najważniejszych czynników ograniczających skuteczność środków ochrony roślin. W składzie zawierają również wbudowany komponent ograniczający znoszenie cieczy roboczej.

- Uważa się, że znoszeniu poza teren chroniony podlega nawet do 20 proc. stosowanych środków ochrony roślin. Jest to pierwsza taka generacja adiuwantów z polskim rodowodem oraz, jak ocenili ich twórcy, jest to jedno z niewielu obecnych na świecie rozwiązań o tak wysokiej skuteczności działania. Na nowej generacji adiuwantów skorzystają przede wszystkim środowisko i sami rolnicy, gdyż nowe, bezpieczne i biodegradowalne produkty umożliwią ich użytkownikom redukcję dawek pestycydów i liczbę wykonywanych zabiegów, a w konsekwencji zwiększą opłacalność gospodarowania – informuje Agromix.

W projekcie aktywnie uczestniczyły jednostki naukowe, takie jak: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Liderem projektu był Zakład Produkcyjno-Handlowy Agromix Roman Szewczyk z siedzibą w Niepołomicach.

Powstałe adiuwanty będą dostępne w sprzedaży od początku 2020 roku.

W ramach nowej serii adiuwantów dostępny będzie:

- Atpoaln 80 EC Premium - adiuwant oparty na oleju mineralnym z wbudowanym komponentem ograniczającym znoszenie,

- Atpolan Soil Maxx Premium - adiuwant przeznaczony do herbicydów o działaniu doglebowym stosowanych przedwschodowo,

- Atpolan BIO 80 EC Premium - ulepszona wersja Atpolan Bio 80 EC z wbudowanym komponentem ograniczającym znoszenie,

- Lewar pH- Fungi Premium - adiuwant do fungicydów o wielokierunkowym działaniu oparty na formulacji olejowej,

- EntoMaxx pH- Premium - adiuwant do insektycydów o wielokierunkowym działaniu.