Późne odchwaszczanie kukurydzy

Zdarzają się sytuacje, w których zabieg herbicydowy realizowany jest w późnym terminie. Takie awaryjne stosowanie herbicydu musi zostać przeprowadzone w optymalnych warunkach pogodowych, ponieważ nie będzie już czasu na wykonanie dodatkowych zabiegów korekcyjnych.

Zdarzają się sytuacje, gdy z powodu błędnej agrotechniki nie wykonano zabiegu herbicydowego w odpowiednim czasie i należy ten zabieg wykonać w późnym terminie. Mamy wówczas na polu zaawansowaną fazę rozwojową zarówno chwastów, jak i rośliny uprawnej. W wykazie dostępnych herbicydów zalecanych do odchwaszczania kukurydzy znajdują się takie, które można aplikować nawet do 9. liścia rośliny uprawnej. Należy jednak pamiętać, że takie awaryjne stosowanie herbicydu musi zostać przeprowadzone w optymalnych warunkach pogodowych, ponieważ nie będzie już czasu na wykonanie dodatkowych zabiegów korekcyjnych. Decydując się na późną ochronę kukurydzy przed chwastami, musimy mieć na uwadze, że nie wszystkie substancje możemy aplikować w takim terminie.

Ograniczenia w użyciu substancji czynnych

Powyżej 6. liścia kukurydzy nie można stosować substancji z grupy regulatorów wzrostu (np. dikamba, 2,4-D, fluroksypyr). Kukurydza od fazy 5. liścia rozpoczyna bowiem wytwarzanie organów generatywnych (zawiązków przyszłych kolb) i zastosowanie takich substancji może powodować nieodwracalne ich uszkodzenia. Efektem tego może być w późniejszym czasie wytworzenie zniekształconych kolb, problem z ich zapyleniem czy też prawidłowym zaziarnieniem. Dlatego w przypadku stosowania tej grupy środków faza rośliny uprawnej jest decydującym kryterium przy wyborze określonego herbicydu. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe herbicydy zawierające w składzie substancje z grupy regulatorów wzrostu. Środki zawierające mieszaninę florasulamu i 2,4-D (np. Dresz 306 SE, Horse 306SE, Zebra 306 SE) najskuteczniej niszczą chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalczają skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Dodatkowo efektywnie niszczą chwasty odporne na atrazynę (komosę białą, psiankę czarną oraz szarłat szorstki).

Mieszanina dikamby z nikosulfuronem i rimsulfuronem (Hector Max 66,5 WG) to również sposób na usunięcie chwastów w kukurydzy nawet w fazie 6. liścia. Producenci podkreślają, że chwastnicę jednostronną można zwalczać tym środkiem nawet do końca jej fazy krzewienia, a gatunki dwuliścienne do fazy 4 liści. W przypadku występowania psianki czarnej oraz intensywnego zachwaszczenia należy aplikować wyższą z zalecanych dawek. Dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności działania można zastosować ten środek łącznie z adiuwantem Vivolt w stężeniu 0,1 proc.

Herbicydy zawierające dikambę (Casper 55 WG, Oceal 700 SG) teoretycznie można aplikować do fazy 6. liścia kukurydzy, jednak producenci podkreślają, że najskuteczniej zwalczają młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie od 1 do 4 liści.

Odchwaszczanie po 6. liściu kukurydzy

Późna aplikacja herbicydów w kukurydzy to również zaawansowana faza rozwojowa chwastów. Mogą one mieć nawet kilkanaście centymetrów wysokości. Z reguły na plantacji pojawiają się już wtedy gatunki chwastów ciepłolubnych, jak chwastnica jednostronna, włośnice, szarłat szorstki czy psianka czarna. W takiej sytuacji przydatne mogą okazać się herbicydy zawierające substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika (nikosulfuron, rimsulfuron). Herbicydy zawierające nikosulfuron można aplikować do fazy 8. liścia kukurydzy (np. Astral 040 OD, Fornet Extra 6 OD, Fulcorn 50 SG) lub nawet do 9. liścia (np. Bandera 040 OD, Narval 040 SC, NicoGuard OD). Substancje należące do pochodnych sulfonylomocznka skutecznie eliminują zarówno jedno-, jak i dwuliścienne gatunki chwastów. Stosując maksymalne z zalecanych dawek, można skutecznie eliminować również perz.

Interesującym rozwiązaniem może być również zastosowanie tych substancji w mieszaninie np. z mezotrionem (Denar 340 WG, Mezonir 340 WG). Producenci tych środków podkreślają, że są one skuteczne nawet na chwasty wyrośnięte (do 8. liścia). Również mezotrion aplikowany solo (Maisot 100 SC) może okazać się skutecznym herbicydem na wyrośnięte chwasty. W dawce maksymalnej eliminuje chwastnicę jednostronną, samosiewy rzepaku, psiankę czarną i inne gatunki dwuliścienne.

Jeżeli na plantacji występują jedynie wyrośnięte gatunki jednoliścienne, możemy zastosować graminicyd zawierający cykloksydym (Focus Ultra 100 EC). Należy jednak pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń producenta odnośnie doboru odmiany. Substancję tę bowiem można aplikować wyłącznie po uzyskaniu od producenta informacji na temat tolerancji odmiany, w której substancja ta będzie stosowana. Środek ten w maksymalnej dawce (2 l/ha) skutecznie eliminuje jednoroczne gatunki jednoliścienne. W przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastów zaleca się zastosowanie tego preparatu łącznie z adiuwantem Dash HC. Wieloletnie gatunki jednoliścienne zwalczy wyższa dawka tego środka (4 l//ha).