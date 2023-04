Część zabiegów poprawkowych na chwasty jedno i dwuliścienne będzie wykonywane w późnych fazach rozwojowych zbóż. Które substancje będą bezpieczne?

Chwasty trzeba zwalczać najszybciej, gdy tylko się da. Problem w tym, że na wielu plantacjach nie ma szans na aplikację ze względu na warunki polowe

W późnych zabiegach możemy zastosować ograniczoną pulę substancji aktywnych

Większość rozwiązań do drugiego kolanka

Tegoroczna wiosna uniemożliwia w wielu miejscach wjazd na pola. Tam gdzie z kolei da się wjechać ochrona jest często utrudniona przez cykliczne niemal opady deszczu. Rośliny albo są mokre albo nie można zdążyć z zabiegiem w krótkim oknie czasowym. Konotuje to spore problemy w zbożach ozimych, które wymagają korekty herbicydowej albo co jeszcze gorsze - dotąd nie zostały w żaden sposób ochronione.

Oczywiście trzeba zawsze przyjmować zasadę, że aplikację chwastobójczą wykonujemy najszybciej jak to możliwe - kiedy tylko chwasty są w stanie pochłonąć podawaną substancję aktywną. Co jednak jeśli zabieg trzeba wykonać ze znacznym opóźnieniem?

Wszystko zależy od substancji aktywnej. Zdecydowana większość z nich (w przypadku herbicydów) może być stosowana do fazy drugiego kolanka (BBCH 32). Nie oznacza to, że w późniejszych okresach musi dojść do uszkodzenia rośliny, ale ryzyko zwiększa się z kolejnymi fazami rozwojowymi.

Co na miotłę zbożową?

W późnych zabiegach ukierunkowanych na miotłę zbożową (ewentualnie inne chwasty jednoliścienne) można zastosować pinoksaden (np. Axial 50 EC). Substancja ta bezpieczna jest jeszcze w fazie liścia flagowego (BBCH 37).

W późnych korektach na chwasty jednoliścienne zastosowanie znajdzie również fenoksaprop-p-etylu (m.in. Puma Uniwersal 069 EW, Fenuxar 069 EW, Fenoxinn 110 EC). Co prawda rejestracyjnie większość produktów opartych na fenoksapropie-p-etylu można stosować do fazy 3 kolanka (a niektóre produkty są zarejestrowane krócej, bo do BBCH 31), to jednak praktyka wskazuje, że zabiegi jeszcze w fazie liścia flagowego są bezpieczne.

W przypadku późnej korekty na chwasty dwuliścienne można zastosować preparaty oparte o fluroksypyr (m.in. Herbistar 200 EC, Starane 250 EC). Zabieg będzie bezpieczny do fazy BBCH 37. Do tego momentu można też aplikować m.in. tribenuron metylu.

W bardzo późnych korektach zastosowanie znajdzie z kolei np. produkt Pixxaro (fluroksypyr meptylu, halauksyfen metylu - Arylex). Etykieta pozwala na zastosowanie preparatu aż do fazy BBCH 45 (faza nabrzmiewania pochwy liścia flagowego).

Późniejsza aplikacja obarczona ryzykiem

Chwasty w późnych fazach rozwojowych są już trudniejsze w eliminacji ze względu na dużą powierzchnię masy nadziemnej, jak również dość rozbudowany już system korzeniowy. Dlatego konieczne jest stosowanie wyższych z zalecanych dawek. W przypadku późnych zabiegów korygujących trzeba także uważać na uszkodzenia zbóż. Zdarzało się, że korekta wykonywana była w niektórych przypadkach nawet w fazach kłoszenia i zboża nie zareagowały negatywnie na aplikację herbicydową (podawany był wówczas tribenuron metylu).

Jest to jednak już duże ryzyko i w przypadku splotu niekorzystnych warunków (stres roślin, osłabienie spowodowane warunkami pogodowymi etc.) o uszkodzenia jest dość łatwo.