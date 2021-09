Prace badawcze i dystrybucja biofungicydów

Corteva oraz Gaïago, firma biotechnologiczna, ogłaszają podpisanie wieloletniej umowy. Firmy będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe i wprowadzać do sprzedaży i stosowania biofungicydy dla rolników na całym świecie.

Na mocy umowy, Corteva Agriscience otrzymuje globalną licencję na wyłączność do badania działania biofungicydów, a także opcjonalne prawa do sprzedaży dotyczącą nowej technologii biofungicydowej stworzonej z myślą o ochronie winorośli, ziemniaków, warzyw oraz drzew pestkowych i ziarnkowych przed patogenami takimi jak mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka i szara pleśń.

Będzie więcej preparatów biologicznych?

- Ta umowa to element umożliwiający realizację naszego zaangażowania w zwiększenie liczby biologicznych środków ochrony roślin dostępnych dla rolników, w tym sprawdzonych rozwiązań biofungicydowych, spełniających wysokie standardy badawczo rozwojowe Cortevy – mówi Rajan Gajaria, Executive Vice President, Business Platforms, Corteva Agriscience. – Nasza umowa z Gaïago to kolejny krok na drodze do budowania naszego portfolio środków biologicznych we współpracy z wiodącymi ekspertami w swoich dziedzinach – dodaje.

- Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej i tworzenie prężnie rozwijających się systemów produkcji żywności wymaga wielopłaszczyznowej współpracy – mówi Jean-Pierre Princen, Dyrektor Gaïago. – Umowa z Cortevą przyspieszy wprowadzenie na rynek światowy naszych naturalnych technologii biologicznych. Nowy fungicyd będzie kluczem do wprowadzania integrowanych metod ochrony roślin oraz do sprostania oczekiwaniom klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich plonów i zwiększaniu dochodów rolników. Globalna współpraca z Cortevą oraz wspólne programy badawcze z udziałem instytucji naukowych w Europie wesprą długoterminowe plany Gaïago w kontekście rolnictwa regeneratywnego, skupionego na odbudowie gleb zdegenerowanych i utrzymaniu potencjału plonotwórczego roślin – podkreśla.

Plany Cortevy w klasie portfolio biologicznego zakładają połączenie zewnętrznych innowacji, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, licencjonowania oraz dystrybucji.

- Wspólne działania pokazują skuteczność Cortevy we współpracy z partnerami, którzy oferują dostęp do zewnętrznych technologii, w tym z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku środków biologicznych. W wszystko to zgodnie z Celami Cortevy na 2030 wspierającymi zrównoważone rolnictwo – podała firma.