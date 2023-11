Biologizacja to temat przewodni sesji agrotechnicznej konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Jednym z jej zadań jest usystematyzowanie nazewnictwa biopreparatów i ich podział.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędą się 14 listopada 2023 r. w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną AGENDĄ wydarzenia.

Zarejestruj się już dziś!

W trzeciej części sesji Agrotechnicznej pt. Mikrobiom – biopreparaty, która odbędzie się od 15:00 do 16:15 w Sali Galaxy I będzie wykład „Praktyczne podejście rolników do wyboru preparatów biologicznych i łączenia ich z pestycydami”. Wygłosi go prof. UPP, dr hab. Justyna Starzyk z Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pogrupowanie biopreparatów

Prof. Starzyk zajmie się praktycznymi radami dla rolników, którzy w gąszczu coraz większej liczby pojawiających się na rynku środków biologicznych, muszą dopasować je do swojego gospodarstwa.

Będzie ona mówiła o tym, że biopreparaty dzieli się ze względu na ich skład na bakteryjne, grzybowe, bakteryjno/grzybowe- enzymatyczne czy bakteryjno-grzybowe i enzymatyczne. Ważny jest też podział ze względu na różnorodne mechanizmy działania mikroorganizmów, które mają wybiórcze działanie na glebę, wybiórcze działanie na roślinę i kompleksowe działanie na roślinę i glebę.



Rolnictwo zrównoważone

Ten rynek rozwija się, ale nadal nie jest na tyle duży, żeby zapewnić kompleksową paletę produktów. To najpewniej będzie się zmieniało w czasie, ponieważ polityka Unii Europejskiej i strategia Od pola do stołu wprowadza ograniczenia stosowania chemicznych pestycydów a wzmacnianie rozwiązań biologicznych. To będzie wymagało czasu. Jednak już warto teraz zdobywać w tym względzie doświadczenia.

- Obecne trendy prośrodowiskowe stawiają nowe cele we współczesnym rolnictwie. Metody biologiczne w uprawie roślin mogą stanowić pomocne narzędzie w sprostaniu tym wyzwaniom – powiedziała prof. Justyna Starzyk.

Jak dodała, jakość preparatów biologicznych i świadomość rolnika, to główne filary warunkujące skuteczność takich działań.

Więcej oczywiście podczas naszej konferencji. Ale już teraz zachęcamy Państwa do REJESTRACJI i do zadawania pytań w komentarzach odnośnie tematyki związanej z biopreparatami!