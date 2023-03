Przy tworzeniu mieszaniny zbiornikowej bardzo ważna jest kolejność podawanych preparatów. Przypominamy kilka elementów przygotowania tank mixu.

Niewłaściwe podanie boru może doprowadzić do całkowitej degradacji cieczy roboczej.

Kolejność podawania preparatów ma wpływ na skuteczność zabiegu.

Stabilizacja pH na początek

W rzepaku pojawił się już chowacz, na części plantacji można już wykonywać zabieg fungicydowy połączony z regulacją. To także okazja do dokarmiania dolistnego roślin. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, by te zabiegi ochronne połączyć i wykonać za jednym przejazdem. Ale musimy pamiętać o kilku podstawowych sprawach, które wpływają zarówno na jakość cieczy roboczej, jak i finalnie samą skuteczność zabiegu.

Jeśli chodzi o kolejność mieszania to na początku warto podać kondycjoner wody - chodzi o to by ustabilizować ciecz roboczą, tzn. obniżyć twardość wody a jednocześnie zoptymalizować pH. Zwłaszcza jeśli do zabiegu używana jest woda z wodociągów. W przypadku fungicydów zazwyczaj wymagane pH dla pełnej rozpuszczalności jest niższe aniżeli odczyn cieczy wodociągowej. Podobnie rzecz się ma z insektycydami. Kondycjoner z wbudowanym surfaktantem ma także zapewnić lepszą przyczepność do rośliny oraz obniżyć napięcie powierzchniowe.

Następnie można dodać siarczan magnezu lub mocznik, ewentualnie oba produkty, przy czym siarczan magnezu siedmiowodny powinien zostać podany przed mocznikiem (siarczan podnosi temperaturę cieczy roboczej, podczas gdy mocznik obniża). Pozostałe sypkie nawozy mikroelementów możemy podać na rozwadniać bezpośrednio po siarczanie magnezu / moczniku. W przypadku płynnych nawozów mikro możemy je dostarczyć pod koniec tworzenia mieszaniny.

Z borem musimy uważać

W przypadku boru kolejność jego dostarczenia do zbiornika jest uzależniona od formy produktu, ale również od rodzaju podawanych insektycydów. W przypadku boru w formie sypkiej można podać go na rozwadniacz już na początku i powoli rozpuszczać. Jeśli jednak mamy bor płynny to zazwyczaj do zbiornika jest on wlewany jako ostatni. Płynny nawóz borowy powinien być podawany jako ostatni zwłaszcza jeśli aplikowany jest z insektycydami w formulacji CS. Jeśli odwrócimy kolejność, tzn. najpierw podamy bor płynny (boroetanoloamina) a dopiero później produkty w formulacji CS, na powierzchni cieczy roboczej wytworzy się spory osad, który uniemożliwi wypryskanie przygotowanego roztworu.

Jeśli chodzi o same fungicydy / regulatory to warto pilnować kolejności podawania wedle formulacji produktów:

1. WP/WG

2. SC/CS/OD/DC/SE/SL

3. EW/EC

Kolejność podawanych produktów ma także wpływ na rozpuszczalność. Pamiętajmy też, że poszczególne substancje związki chemiczne po ich wymieszaniu będą wchodzić ze sobą w różnorakie reakcje, tym bardziej ważne jest zachowanie kolejności tworzenia mieszaniny.