Problem z pestycydami z powodu koronawirusa?

Cały czas rośnie liczba zarażonych koronawirusem COVID-19. Największe ogniska tego wirusa są w takich krajach jak Chiny, Korea Południowa, Włochy i Japonia. Czy może on wpłynąć też na polskie rolnictwo?

Jak niedawno powiedział PAP komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, ryzyko związane z nowym koronawirusem dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Również rolnictwa.

- Dla rolnictwa europejskiego, także dla polskiego rolnika, bardzo ważne są rynki azjatyckie. Istotne jest to, jak szybko uda się tę sytuację opanować. Jeżeli będzie to trwało dłużej, to oczywiście utrudni to nasze kontakty i promocję naszych towarów. Mamy obawy - jasne, że tak. Obserwujemy sytuację bardzo intensywnie - powiedział PAP Wojciechowski.

Okazuje się, że już koronawirus wpływa na spadek cen nabiału. Poza tym mówi się też, że „zamieszanie” jakie wywołuje na rynki, może wpłynąć na ceny wieprzowiny. Ceny mięsa w Chinach dochodzą do rekordowych poziomów. Generalnie zauważalny jest trend wzrostu cen żywności.

Co z innymi produktami rolniczymi? Z powodu wstrzymania produkcji w chińskich fabrykach może być też utrudniony dostęp do podzespołów maszyn rolniczych, które są często produkowane w tym kraju. Poza tym może nastąpić kłopot z dostępnością środków ochrony roślin.

- W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa zablokowanych jest wiele chińskich fabryk, które produkują cały szereg substancji czynnych trafiających na nasz rynek europejski. Problemy były z prochlorazem i jego produkcją. W tej chwili kolejne kłopoty dotyczą tych sztandarowych substancji z najbardziej popularnych grup chemicznych np. triaozoli. Ale to nie chodzi tylko o same substancje czynne, ale też i o opakowania. Cały proces produkcji może być zaburzony – powiedział w rozmowie z portalem farmer.pl Jakub Danielewicz z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Jego zdaniem w tym sezonie polscy rolnicy nie powinni odczuć tych problemów, gdyż dystrybutorzy i firmy chemiczne posiadają odpowiedni ilości substancji czynnych, ale już w kolejnym tak.

- Nie ma co tutaj straszyć, ale kilka procent produktów może być zagrożone – dodaje.