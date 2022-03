Produkty biologiczne od Corteva

Corteva Agriscience ogłosiła rozszerzenie oferty o nową serię produktów z linii biologicznej wspierających rozwój i ochronę roślin. W ramach portfolio, pod nazwą Corteva biologicals, dostępne będą produkty mikrobiologiczne, nawozy organiczne, biologiczne środki ochrony roślin i preparaty feromonowe. W ten sposób Corteva chce wspierać producentów upraw rolniczych i ogrodniczych w dostosowywaniu się do nowych wymagań rynku, w tym Zielonego Ładu.

Firma Corteva Agriscience zorganizowała 1 marca 2022 r. konferencję prasową, gdzie na początku Jean-Philippe Riffat, Commercial Unit Leader – Central Europe, powiedział o wynikach finansowych tej globalnej spółki. Mówił o jej dobrych wynikach za poprzedni sezon i o odnotowywanym globalnym wzroście udziałów w rynku.

Zapytany podczas spotkania o ocenę sytuacji w związku z wojną w Ukrainie, stwierdził, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo żywnościowe. Na razie biura firmy na Ukrainie, ale też i w Rosji są zamknięte, ale firma obserwuje, jak może pomóc ukraińskim rolnikom.

Corteva z nową ofertą dla Polski

W nowej ofercie firmy Corteva Agriscience są produkty naturalnego pochodzenia, które uzupełniają konwencjonalne rozwiązania ochrony roślin, wspierając oczekiwania konsumentów dotyczące bezpieczeństwa żywności i realizując cele określone w ramach zrównoważonego rozwoju Corteva Agriscience 2030.

Na rynku polskim, jako pierwsze z serii biologicals, dostępne są preparaty Utrisha N, BlueN i Kinsidro Grow. Pisaliśmy o tym w informacji poniżej.

- Produkty z linii biologicznej są odpowiedzią Cortevy na wyzwania, przed jakimi stoi obecnie rolnictwo. Naturalnie poprawiają wigor i zdrowotność roślin a tym samym zwiększając ich plony. Wspieramy producentów oferując im wszystkie dostępne narzędzia i pokazując jak je łączyć w celu uzyskania najlepszych wyników - mówi Przemysław Szubstarski, dyrektor Corteva Agriscience w Polsce.

- Na całym świecie, szczególnie w Europie, wycofywane są substancje czynne, z których rolnicy korzystali przez ostatnie lata. Aby ochronić uprawy i zapewnić konsumentom bezpieczną żywność, rolnicy będą coraz częściej korzystać z rozwiązań łączących ochronę konwencjonalną z biologiczną. Od rolników wymaga się również ograniczenia stosowania nawozów, aby poprawić jakość wód powierzchniowych i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych – dodaje Szubstarski.

Nowe produkty biologiczne Corteva

Preparaty biologiczne mogą być stosowane jako uzupełnienie konwencjonalnych rozwiązań. Pozwalają zmniejszyć liczbę wykonywanych zabiegów, pozytywnie wpływają na plonowanie, a ponadto poprawiają ekosystem, polepszają strukturę gleby i wzmacniają różnorodność mikrobiologiczną.

Do produkcji nowych środków biologicznych Corteva wykorzystuje substancje pochodzenia naturalnego, które mają pozytywny wpływ na wielkość i jakość plonów, a równocześnie są bezpieczne dla środowiska.

- W produktach mikrobiologicznych są to m.in. specjalnie wyselekcjonowane bakterie zasiedlające część nadziemną roślin, które mogą pobierać azot z atmosfery i przekształcać go w formę dostępną dla roślin. Nawozy z serii biologicals mają działanie biostymulujące, pomagają roślinom pobierać składniki odżywcze z gleby, a następnie wykorzystywać je w bardziej skuteczny sposób. W efekcie poprawiają metabolizm roślin, zwiększają ich potencjał plonotwórczy, a także pomagają roślinom lepiej reagować na stresy środowiskowe, takie jak brak wody, nadmierne temperatury lub przymrozki. Biologiczne środki ochrony roślin z nowej linii mają działanie bezpośrednie (np. preparaty zawierające grzyb Beauveria bassiana, który zabija szkodniki) lub pośrednie (środki aktywizujące naturalne mechanizmy obronne roślin) – podaje firma.

Utrisha N zawiera bakterie Methylobacterium symbioticum, które mają zdolność pobierania azotu z powietrza. Bakterie M. symbioticum tworzą kolonie o różowym kolorze, które absorbują długie fale światła. Wytwarzana metylobamina absorbuje światło ultrafioletowe i w ten sposób działa jak antyoksydant redukujący stres powodowany przez promieniowanie UV. Umożliwia to roślinie wykorzystanie większej ilości światła, a więc większą aktywność fotosyntetyczną. Utrisha N przechwytuje azot atmosferyczny (N2) i przetwarza go na jony amonowe (NH4+) z wykorzystaniem nitrogenazy.

- Produkt Utrisha N będzie też dostępny pod nazwą BlueN. BlueN został zarejestrowany nie tylko w uprawach rolniczych (zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, słonecznik, sorgo, soja i inne rośliny motylkowe, łąki i pastwiska), ale także w warzywniczych (burak ćwikłowy, czosnek, karczoch, seler, brokuł, cebula biała, kapusta, kalafior, endywia, biały i zielony szparag, szpinak, groch, bób, koper, sałata, melon, por, rzodkiew, arbuz, marchew, bakłażan, cukinia, ogórek, papryka, pomidor) oraz sadowniczych (jabłoń, grusza, truskawka, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, orzechy, winorośl). Produkt ten będzie oferowany w sieci sprzedaży Chemirol – partnera biznesowego Corteva w Polsce – informuje Corteva.

Kinsidro Grow to chroniony patentem nawóz organiczno-mineralny przeznaczony do stosowania dolistnego. - Stałe, wysokie stężenie kwasów humusowych i duża zawartość kwasów fulwowych sprawiają, że Kinsidro Grow wykazuje wysoką aktywność biologiczną. Produkt charakteryzuje się sprawdzoną skutecznością, a także (w odróżnieniu od wielu innych dostępnych na rynku produktów humusowych) może być stosowany w małych dawkach. Kinsidro Grow wpływa na aktywność biologiczną roślin, zwiększa ilość chlorofilu, a tym samym poprawia wydajność fotosyntezy, a także pobudza wzrost oraz rozwój korzeni, pędów i liści. Po zastosowaniu Kinsidro Grow rośliny lepiej wykorzystują składniki pokarmowe, a ich tolerancja na stres jest większa – podano.

Planowane nowe produkty w przyszłości

Łukasz Wieczorek, kierownik ds. marketingu Corteva Agriscience omówił osiem kategorii dla rozwoju portfolio biologicznego firmy. Wyraźnie widać, że podąża ona właśnie w tym kierunku.

- BlueN i Utrisha N będą strategiczne z punktu widzenia przyszłości. Na bazie tych produktów będziemy budowali nową, całkowicie innowacyjną technologię uzupełnienia azotu mineralnego. To będą produkty na których będziemy bazować. Dzisiaj pokazujemy pierwszą generacje, my będziemy starali się je uzupełniać o nowe technologie. To są produkty, które będą w naszej długiej perspektywie i na ich bazie będziemy budowali kolejne wersje. To jest nawożenie przyszłości – mówił na konferencji Wieczorek. I pokazał, ze w przyszłym roku firma ma zamiar wprowadzić poniższe produkty.

