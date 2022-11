Biotechnologia jest wciąż nową dziedziną w rolnictwie. Wiązane są jednak z nią duże nadzieje. O możliwościach tkwiących w biotechnologii mówił podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Artur Wyczling z firmy BIO-GEN.

Biotechnologia w rolnictwie jest alternatywą dla konwencjonalnego nawożenia i ochrony.

Dynamiczne zmiany w rynku i nowe obostrzenia otwierają przestrzeń dla produktów biologicznych.

Produkty biologiczne są odpowiedzią m.in. na zmiany klimatyczne, wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, ale też kryzys energetyczny

Odpowiedź na obostrzenia i zmiany rynkowe oraz klimatyczne

Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań biologicznych, które mogą być wplatane w agrotechnikę upraw. Choć badania nad produktami biologicznymi trwają od lat to w ostatnich latach intensyfikacja prac nad zastosowaniami biotechnologii w rolnictwie jest znacznie wyższa. Nic w tym dziwnego, gdyż wyjątkowo wysoka dynamika zmian rynkowych oraz obostrzenia - chociażby dotyczące stosowania azotu czy też wycofywania substancji aktywnych z rynku wymuszają poszukiwanie alternatyw dla szeroko stosowanych metod produkcji z wykorzystaniem nawozów mineralnych i chemii. Artur Wyczling, specjalista ds. agronomii w firmie BIO-GEN, o wyzwaniach stawianych przed biotechnologią i jej miejscu w rolnictwie mówił podczas NWwR w Jachrance.

Zwracał uwagę, że propozycje biologiczne są odpowiedzią m.in. na zmiany klimatyczne, wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, ale też kryzys energetyczny. Wspominał m.in. o tym, że biotechnologia stanowić może wsparcie dla programów ochrony roślin (w przypadku zastosowań ochronnych lub ochrony hybrydowej wespół z rozwiązaniami chemicznymi), ale produkty BIO mogą także ograniczyć negatywny wpływ niekorzystnych warunków pogodowych (stresy suszowe, wahania temperatur etc).

Szeroka oferta rynkowa

BIO-GEN eksportuje swoje produkty do ponad 20 krajów (w sumie na cztery kontynenty), a w portfolio firma ma ponad 40 pozycji dedykowanych dla rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt (probiotyki dla zwierząt hodowlanych i domowych, zakiszacze pasz), ale też zbiorników wodnych (rekultywacja zbiorników). Wśród produktów dedykowanych dla rolnictwa szczególnie znane są już takie pozycje w ofercie firmy, jak AzotoPower, FosfoPower czy Rewital Pro przeznaczone do odżywiania roślin. BIO-GEN proponuje również rozwiązania mające za zadanie wsparcie ochrony roślin - to m.in. Delia STOP czy Bakto Tarcza.