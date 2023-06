W ofercie firm pojawia się coraz więcej tego typu produktów. Co można zaliczyć do tej grupy biopreparatów?

Nie jest łatwym zadaniem poruszać się po rynku biopreparatów, gdyż jest on wręcz zalewany kolejnymi produktami. Podział nie jest unormowany prawnie, stąd trudno wydzielić granicę pomiędzy wszystkimi typami produktów z tej gamy. Jednak jeśli weźmiemy pod lupę dynamicznie rozwijający się dział preparatów mikrobiologicznych, wydaje się on najbardziej obszerny.

Produkt nawozowy czy preparat mikrobiologiczny?

Tu istnieje dość cienka granica. Na rynku są dostępne produkty nawozowe, które oprócz składników pokarmowych zawierają biologiczny komponent. I tu zaczyna pojawiać się dylemat, czy taki produkt jest bionawozem, produktem nawozowym, biostymulatorem czy produktem mikrobiologicznym. Generalnie można przyjąć, że jeśli produkt zawiera składnik pokarmowy i ma na celu dostarczenie go roślinom, to taki produkt powinien być zaliczany do produktów nawozowych. Podział tego typu środków został unormowany prawnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. Jak czytamy w tym rozporządzeniu, produkt nawozowy może zawierać mikroorganizmy, które w tym przypadku nie podlegają rejestracji. Wykorzystanie ich ma być jednak poparte danymi wskazującymi, że stosowanie tych mikroorganizmów jest bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także środowiska oraz zostały one wymienione w stosowanym wykazie. Wykaz ten sukcesywnie uzupełniany jest o kolejne szczepy oraz gatunki (...).