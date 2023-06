Prof. Korbas ocenia stan fitosanitarny tegorocznego rzepaku

Prof. Marek Korbas z IOR-PIB ocenił tegoroczny rzepak ozimy fot. AK

O ile prawdopodobnie choroby nie odegrają większego znaczenia w budowaniu tegorocznego plonu rzepaku, to z pewnością szkodniki będą miały duży wpływ na to, co finalnie rolnik zbierze na przyczepie. Jakie można wytypować największe zagrożenia dla tegorocznych plantacji? O tym mówi prof. Marek Korbas z IOR-PIB w Poznaniu.

Stan fitosanitarny tegorocznego rzepaku póki co nie budzi większych zastrzeżeń.

Ważne znaczenie gospodarcze odegrają natomiast przeoczone w ochronie wiosennej szkodniki rzepaku. Jak donosi prof. Korbas w tym roku póki co nie widać jeszcze wyraźnie objawów zgnilizny twardzikowej. Nie oznacza jednak, że ona się jeszcze nie pojawi. Czytaj więcej Nowatorskie podejście do fungicydowej ochrony kwitnącego rzepaku Zdaniem profesora Korbasa jedyną chorobą, która może jeszcze nabrać na znaczeniu jest czerń krzyżowych. Sprawcy tej choroby są gatunkami termofilnymi, czyli lubiącymi wysokie temperatury, a z takimi mamy do czynienia w ostatnich dniach oraz takie dominują w prognozach długoterminowych. Żniwo zbiorą szkodniki rzepaku Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeśli pod lupę weźmiemy szkodniki. Lustracje pokazują, że przede wszystkim chowacze łodygowe odegrają w tym roku gospodarczą rolę na wielu plantacjach. - Chciałbym w rzepaku zwrócić jeszcze na jedną rzecz. W tym roku monitoring szkodników pewnych szkodników zwyczajnie nam się nie udał. Mam tu na myśli głównie chowacza czterozębnego. Na pierwszy rzut oka nie było go w ogóle widać. W naczyniach żółtych się nie pojawiał. A teraz widzimy jak ogromne szkody on wyrządza na wielu plantacjach z rzepakiem – ocenia prof. Korbas. Uszkodzone od chowaczy łodygi będą miały teraz ogromny problem z zaspokojeniem rośliny w składniki pokarmowe oraz wodę. Takie łodygi są także bardzo podatne na wyleganie i porażenie chorobami. Co więcej chowacz czterozębny był tak liczny, że jest widoczny nie tylko w łodygach, ale także w ogonkach liściowych rzepaku, skala jest ogromna. Uszkodzone liście przedwcześnie będą zasychać. Czytaj więcej Liczne larwy w ogonkach liściowych rzepaku. Co to takiego? Mało jeszcze widać szkód wywołanych przez pryszczarka kapustnika oraz chowacza podobnika. Są już pierwsze uszkodzone łuszczyny, ale szkodniki nadal bytują w łanie stąd ich szkodliwość będzie się zwiększać. Remobilizacja azotu Prof. Korbas zwrócił uwagę także na fakt, że na wielu plantacjach rzepaku nadal są zielone liście, które na tym etapie powinny już „oddawać” składniki pokarmowe czyli powinna już być wyraźnie widoczna tzw. remobilizacja składników pokarmowych. Liście są zielone, a co oznacza, że wraz ze wzrostem temperatury ruszyła mineralizacja materii organicznej i składniki nadal są dostarczane do rośliny. Największym jednak zagrożeniem dla rzepaku jest susza, która może jeszcze wiele namieszać w prognozach co do plonów. Czytaj więcej Wielkopolska. Susza znów daje się we znaki rolnikom Jakie prognozy co do plonów? Te są jeszcze wielką niewiadomą. Rzepak ustala teraz ostatnie elementy struktury plonu a więc ostateczną liczbę łuszczyn oraz masę tysiąca nasion. Od warunków pogodowych, dokładnie ilości i rozkładu opadów a także możliwości stanowiska, będzie jeszcze wiele zależało. O plonie rzepaku mówi się wtedy, kiedy jest on już wyraźnie na przyczepie i bezpiecznie zwieziony do magazynu.

