Prof. Mrówczyński na PIdS Online: Powrót do agrotechniki, uproszczenia na bok

Jak twierdzi prof. Mrówczyński z IOR, powinno się wprowadzać uprawki i orki, gdyż to pozwala na dobrą ochronę. Uprawa bezorkowa wymaga więcej chemii. W niedalekiej przyszłości UE chce wycofać glifosat, który jest podstawą uprawy bezorkowej. Będzie to wielki problem.

Prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, będzie jednym z prelegentów podczas konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Podczas swego wykładu poświęconego ochronie rzepaku będzie mówił o problemach w ochronie tej rośliny przed szkodnikami, chorobami oraz chwastami. Niestety, jak podkreśla, jest z tym coraz większy kłopot, gdyż UE wycofuje z użycia coraz więcej substancji czynnych insektycydów, herbicydów i fungicydów.

Profesor podkreśla, że kilka lat temu ta sama sytuacja (związana z wycofywaniem substancji czynnych) miała miejsce w przypadku zapraw. Obecnie zaprawy są już dostępne, ale będzie brakować preparatów na szkodniki i choroby. Warto podkreślić, że wypadają z rynku głównie preparaty generyczne, które są tanie. Oczywiście na chwilę obecną są rozwiązania oparte na droższych środkach chemicznych.

Trzeba pamiętać, podkreśla prelegent, że mniej preparatów, to także problem z odpornością. Jednym z rozwiązań w tym przypadku są odmiany odporne. W chwili obecnej mamy już odmiany odporne na kiłę rzepaku i przenoszony przez mszyce wirus żółtaczki rzepy. Na rynek wchodzą także preparaty biologiczne ale są one droższe w tej chwili od 3 do 5 razy w porównaniu do środków chemicznych.

